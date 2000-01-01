17 фанатов погибло в драке во время матча чемпионата Мексики

Во время матча девятого тура чемпионата Мексики между «Керетаро» и «Атласом» случилась драка болельщиков. По неофициальной информации, погибло 17 человек.

Игру пришлось прервать на 62-й минуте. Полиция штата Керетаро сообщила о 22 пострадавших и двух болельщиках в критическом состоянии.

Ведется расследование инцидента.

На момент остановки матча гости, «Атлас», вели со счетом 1:0.

Матч доиграют в другую дату.

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