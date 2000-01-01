17 фанатов погибло в драке во время матча чемпионата Мексики

Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
Во время матча девятого тура чемпионата Мексики между «Керетаро» и «Атласом» случилась драка болельщиков. По неофициальной информации, погибло 17 человек.
Игру пришлось прервать на 62-й минуте. Полиция штата Керетаро сообщила о 22 пострадавших и двух болельщиках в критическом состоянии.
- Ведется расследование инцидента.
- На момент остановки матча гости, «Атлас», вели со счетом 1:0.
- Матч доиграют в другую дату.
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