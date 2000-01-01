Болельщикам "Челси" надо скандировать не имя Абрамовича, а слова в поддержку бедного российского народа, деньги которого абрамовичи растащили по карманам и понакупили себе лодок и футболистов...ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ!
«Челси» в 28-м туре АПЛ разгромил «Бернли» (4:0).
Во время игры болельщики лондонской команды скандировали имя Романа Абрамовича. Российский миллиардер ранее объявил о скорой продаже клуба.
- Абрамович купил клуб в 2003 году.
- При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.
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