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Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича в матче с «Бернли»

«Челси» в 28-м туре АПЛ разгромил «Бернли» (4:0).

Во время игры болельщики лондонской команды скандировали имя Романа Абрамовича. Российский миллиардер ранее объявил о скорой продаже клуба.

  • Абрамович купил клуб в 2003 году.
  • При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.

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Источник: Sky Sports

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Комментарии7
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    Рейтинг: +785

    Soccerdealer63 12 минут назад

    Болельщикам "Челси" надо скандировать не имя Абрамовича, а слова в поддержку бедного российского народа, деньги которого абрамовичи растащили по карманам и понакупили себе лодок и футболистов...ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ!

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    Рейтинг: +11652

    playsh 34 минуты назад

    У любого отечественного олигарха бизнес за рубежом,исключений,видимо, нет.Даже такие,фио которых лучше не вспоминать,ибо пристрелят.Что к Абрамовичу прицепились?Он из всех "действующих" самый безвредный.Купил Челси и честно работал на этот клуб,вкладываясь и зарабатывая на этом деньги.У нас футбольный клуб(Торпедо)ему не дали купить наши чиновники,почему?Об этом история умалчивает.А для клуба Челси теперь Роман герой на все времена.Кого винить?

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    Рейтинг: +785

    Soccerdealer63 > playsh 14 минут назад

    Вы знаете, кого винить)))
    "Наших чиновников"! Которые уже 20 лет разворовывают страну и делают ошибку за ошибкоой...ВТАЙНЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА!

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    Рейтинг: +9730

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Что-то много в Бомбардире о Челси и Абрамовиче .
    Пытаются пробудит "патриотические позывы" в душах болельщиков ?

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    Рейтинг: +9730

    Alekxei Z. > Alekxei Z. 2 часа назад

    Это как новость о том что арестовали яхту Усманова, стоимостью 600 лямов баксов , и вся Россия негодует.

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    Рейтинг: +455

    pele1981 > Alekxei Z. 1 час назад

    Или что в Англии будут отбирать дома у олигархов и вся Россия возмущается))

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    Рейтинг: +11652

    playsh > Alekxei Z. 28 минут назад

    Здесь негодование вызывает только международная правовая составляющая этого действа,которую безапелляционно нарушают,так же как арестовывают наши самолёты Аэрофлота.А на самого Усманова,конечно,наплевать.

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