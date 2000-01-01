Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича в матче с «Бернли»

«Челси» в 28-м туре АПЛ разгромил «Бернли» (4:0).

Во время игры болельщики лондонской команды скандировали имя Романа Абрамовича. Российский миллиардер ранее объявил о скорой продаже клуба.

Абрамович купил клуб в 2003 году.

При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.

Ставь на любимую команду и получи фрибет 2000

Байрак – о покупке «Челси»: «Скоро мы поднимем турецкий флаг в Лондоне»

«Челси» – самый титулованный английский клуб за период владения Абрамовичем

Тухель: «Абрамович – редкий и особенный владелец клуба»