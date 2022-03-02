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    ⚡️ Абрамович объявил о продаже «Челси» после 19 лет владения

    Владелец «Челси» Роман Абрамович выступил с заявлением. Он подтвердил, что продаст клуб.

    «Я хотел бы обратиться к спекуляциям в СМИ за последние несколько дней в отношении моего владения «Челси». Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что это отвечает интересам клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба.

    Продажа клуба не будет ускоренной, но будет проходить в установленном порядке. Я не буду просить о возврате кредитов. Для меня это никогда не было связано ни с бизнесом, ни с деньгами, а с чистой страстью к игре и клубу.

    Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться с клубом таким образом. Тем не менее, я считаю, что это в интересах клуба.

    Я надеюсь, что смогу посетить «Стэмфорд Бридж» в последний раз, чтобы попрощаться со всеми вами лично. Быть частью «Челси» – привилегия всей моей жизни, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб «Челси» и его болельщики всегда будут в моем сердце.

    Спасибо,

    Роман».

    • Абрамович купил клуб в 2003 году.
    • При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.
    • Абрамович хочет выручить за «Челси» 4 миллиарда фунтов стерлингов.

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    Источник: официальный сайт «Челси»

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    02.03.2022 21:23
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 3 марта 2022, 22:08

      Не верю в этот бред что все отдаст. Скорее этот фонд *********** для лохов из Европы. А Челси ждут тяжелые времена без Ромы и скорее станет середняком. Когда утихнет всё, а думаю это уже будет летом будут упрашивать купить обратно.

      2
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      Рейтинг: +1054

      SpartakMoskwa 3 марта 2022, 09:14

      По любому запад заставил

      0
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      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n 3 марта 2022, 07:31

      Прижали жёстко Абрашку. По сути рейдерский захват. По делом. А ведь мог вложиться в условный Торпедо.

      1
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      Рейтинг: +14466

      playsh 2 марта 2022, 23:18

      Пострадавшим пойдёт выручка из "благотворительного фонда,куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи."Фраза о "чистых" доходах подразумевает некую каверзу,так как "непрямых доходов" будет много больше.И известны будут только ограниченному числу участников этой сделки и что,конечно,не является мошенничеством.Просто бизнес.Абрамович умница.

      6
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      Рейтинг: +596

      Николай71 > playsh 2 марта 2022, 23:20

      Если деньги пойдут на Украину, его в России проклянут. Если в Донбасс- русский народ может и поймет...
      Надеюсь его бог накажет если деньги пойдут к нацикам...

      2
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      Рейтинг: +14466

      playsh > Николай71 2 марта 2022, 23:26

      Не думаю,что к нацикам.Рома не идиот,ему ещё жить и продолжать свой бизнес надо.

      3
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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata > Николай71 2 марта 2022, 23:31

      Не все немцы были фашистами и не все украинцы нацики - не путай понятия.

      3
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      Рейтинг: +1588

      Artemka444 2 марта 2022, 23:05

      Поднял Челси из жопы.
      Главное чтоб нормальным людям продал!!!

      5
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      Рейтинг: +28519

      JTherry 2 марта 2022, 22:59

      без Абрамовича Челси сгорит дотла... сегодня Лутон Тауну (любителям из 5 дивизиона) проигрывают в Кубке Англии 0:2... жаль, хороший был клуб в Лондоне...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14466

      playsh > JTherry 2 марта 2022, 23:20

      Однозначно,хватит несколько лет...

      4
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 2 марта 2022, 22:58

      Ну продаст Абр клуб и не будет у клуба таких больших трансферов, как Хаверц и сдохнет через пару лет, да и срать на него

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 2 марта 2022, 22:34

      как то мутно с этим фондом...не верится,что всё от бескорыстия...думаю,всё продумано и просчитано...

      5
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      Рейтинг: +14466

      playsh > SPACE TRUCKIN 2 марта 2022, 23:45

      Разумеется, "всё просчитано и продумано",но это не значит "мутно".
      В бизнесе он один из лидеров в мире.Себя,любимого,не забудет и на благотворительность отстегнёт тому,кому надо и столько,сколько надо.

      5
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > playsh 3 марта 2022, 11:12

      в лучшем случае - они не договаривают...

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 2 марта 2022, 22:31

      Всё правильно сделал! Скинул неликвидный актив. В условиях пандемии футбольные клубы стали ещё больше убыточными, чем обычно. Пусть переезжает в Португалию. Там его меньше будут беспокоить.
      Посмотрим как без Абрамовича и, скорее всего, без Марины Грановской, признанной лучшим футбольным менеджером Европы, Челси свалится в нижнюю часть таблицы АПЛ!
      Тем не менее, Абрамович в историю клуба себя записал. Всё, что сейчас есть у Челси, это благодаря Абрамовичу. Хотя бы помните, что последнюю Лигу чемпионов Челси взял?

      3
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 2 марта 2022, 22:24

      Старый еврей наверняка уже все ходы просчитал...

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