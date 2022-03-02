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  • ⚡️ Абрамович объявил о продаже «Челси» после 19 лет владения

⚡️ Абрамович объявил о продаже «Челси» после 19 лет владения

2 марта 2022, 21:23
31

Владелец «Челси» Роман Абрамович выступил с заявлением. Он подтвердил, что продаст клуб.

«Я хотел бы обратиться к спекуляциям в СМИ за последние несколько дней в отношении моего владения «Челси». Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что это отвечает интересам клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба.

Продажа клуба не будет ускоренной, но будет проходить в установленном порядке. Я не буду просить о возврате кредитов. Для меня это никогда не было связано ни с бизнесом, ни с деньгами, а с чистой страстью к игре и клубу.

Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться с клубом таким образом. Тем не менее, я считаю, что это в интересах клуба.

Я надеюсь, что смогу посетить «Стэмфорд Бридж» в последний раз, чтобы попрощаться со всеми вами лично. Быть частью «Челси» – привилегия всей моей жизни, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб «Челси» и его болельщики всегда будут в моем сердце.

Спасибо,

Роман».

  • Абрамович купил клуб в 2003 году.
  • При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.
  • Абрамович хочет выручить за «Челси» 4 миллиарда фунтов стерлингов.

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Источник: официальный сайт «Челси»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (31)
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vladik12
1646245726
Вова, ты доволен, едри мать?!
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insider_retro
1646246819
Покупал для престижа, продаёт для благотворительности... Но своим нигде и не для кого так и не стал... Уже и не станет...
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ААМ
1646248530
Рома отрезает дорогу в Россию, отказав в помощи семьям погибших солдат.
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derrik2000
1646248851
У меня предположение, что ВЫНУДИЛИ продать. А, зная хитро*опость Абрамовича, думаю, что весь ентот благотворительный фонд для помощи, скорее всего, прикрытие чего-то другого... Того, где можно поживиться. Абраша никогда не был ТАКИМ меценатом. Не. Что-то там совсем маленькое, КРОХИ относительные, конечно, отдавал на благотворительность, но ТАКИЕ СУММЫ!!! Как говорил Винни Пух, "это ж-ж-ж-ж неспроста".
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Старикан
1646249048
Старый еврей наверняка уже все ходы просчитал...
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BRO_football
1646249500
Всё правильно сделал! Скинул неликвидный актив. В условиях пандемии футбольные клубы стали ещё больше убыточными, чем обычно. Пусть переезжает в Португалию. Там его меньше будут беспокоить. Посмотрим как без Абрамовича и, скорее всего, без Марины Грановской, признанной лучшим футбольным менеджером Европы, Челси свалится в нижнюю часть таблицы АПЛ! Тем не менее, Абрамович в историю клуба себя записал. Всё, что сейчас есть у Челси, это благодаря Абрамовичу. Хотя бы помните, что последнюю Лигу чемпионов Челси взял?
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SPACE TRUCKIN
1646249658
как то мутно с этим фондом...не верится,что всё от бескорыстия...думаю,всё продумано и просчитано...
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JTherry
1646251188
без Абрамовича Челси сгорит дотла... сегодня Лутон Тауну (любителям из 5 дивизиона) проигрывают в Кубке Англии 0:2... жаль, хороший был клуб в Лондоне...
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Artemka444
1646251533
Поднял Челси из жопы. Главное чтоб нормальным людям продал!!!
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Plyash
1646252305
Пострадавшим пойдёт выручка из "благотворительного фонда,куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи."Фраза о "чистых" доходах подразумевает некую каверзу,так как "непрямых доходов" будет много больше.И известны будут только ограниченному числу участников этой сделки и что,конечно,не является мошенничеством.Просто бизнес.Абрамович умница.
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