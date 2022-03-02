⚡️ Абрамович объявил о продаже «Челси» после 19 лет владения

Владелец «Челси» Роман Абрамович выступил с заявлением. Он подтвердил, что продаст клуб.

«Я хотел бы обратиться к спекуляциям в СМИ за последние несколько дней в отношении моего владения «Челси». Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что это отвечает интересам клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба.

Продажа клуба не будет ускоренной, но будет проходить в установленном порядке. Я не буду просить о возврате кредитов. Для меня это никогда не было связано ни с бизнесом, ни с деньгами, а с чистой страстью к игре и клубу.

Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться с клубом таким образом. Тем не менее, я считаю, что это в интересах клуба.

Я надеюсь, что смогу посетить «Стэмфорд Бридж» в последний раз, чтобы попрощаться со всеми вами лично. Быть частью «Челси» – привилегия всей моей жизни, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб «Челси» и его болельщики всегда будут в моем сердце.

Спасибо,

Роман».

Абрамович купил клуб в 2003 году.

При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.

Абрамович хочет выручить за «Челси» 4 миллиарда фунтов стерлингов.

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