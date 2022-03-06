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Быстров: «О каком чемпионстве «Динамо» можно говорить?»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился наблюдениями от матча между «Динамо» и «Спартаком» (0:2).

«Все зависело от «Спартака». Захотел бы «Спартак» забить третий гол – забил бы. «Динамо» посопротивлялось 10 минут второго тайма и все.

По сути, это матч был за чемпионство. Для «Динамо».

И когда у тебя в команде игрок, зная, что ты борешься за чемпионство, позволяет себе получать за четыре минуты две глупые желтые карточки, то о каком чемпионстве можно говорить?» – сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».

  • «Динамо» занимает 2-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 2 очка.
  • У петербуржцев имеется игра в запасе.

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Источник: «Бомбардир»

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06.03.2022 22:31
Комментарии7
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    Рейтинг: +10

    denisdatsv 10 минут назад

    Вся правда о ВОЙНЕ (только телеграм, остальное блокируют). Без цензуры и фейков. (уже больше 11000 убитых солдат РФ). -------> https://sa.sv/voina

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    Рейтинг: +15605

    paracetamol 22 минуты назад

    Правильно Вова сказал, так их позорных! Продуть аутсайдеру....

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    Рейтинг: +4926

    TOMSON 32 минуты назад

    Сейчас Зенит классически Уфе очки сольёт, и борьба за чемпионство опять возобновится.
    Но Динамо на чемпиона совсем не похожа.

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    Рейтинг: +1599

    моэм 1 час назад

    Динамо явно не доросло до чемпионства ... игра защиты - детсад ...Николсон стоял один в 9 метрах от ворот целую вечность ...и когда Промес смещался готовясь пробить и Моро и Бальбуэна были в 3-4 метрах от него ...оба гола были забиты как на тренировке , когда бьёшь без помех....а проигрывать Динамо не умеет , это видно по нервам Варелы , да и Шварц вполне заслуживал удаления , Карасёв его просто пощадил.

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    Рейтинг: +14342

    Cleaner > моэм 34 минуты назад

    Еще лет ПЯТЬДЕСЯТ, и Динамо дорастет до того, чтобы попробовать побороться за чемпионство...)

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    Рейтинг: +14986

    Hektor 84 1 час назад

    А вот и Володька)))

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    Рейтинг: +1498

    Bozigit 2 часа назад

    Динамо молодцы! Прогресс команды на лицо!

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