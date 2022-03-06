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Быстров: «О каком чемпионстве «Динамо» можно говорить?»

6 марта 2022, 22:31
8

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился наблюдениями от матча между «Динамо» и «Спартаком» (0:2).

«Все зависело от «Спартака». Захотел бы «Спартак» забить третий гол – забил бы. «Динамо» посопротивлялось 10 минут второго тайма и все.

По сути, это матч был за чемпионство. Для «Динамо».

И когда у тебя в команде игрок, зная, что ты борешься за чемпионство, позволяет себе получать за четыре минуты две глупые желтые карточки, то о каком чемпионстве можно говорить?» – сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».

  • «Динамо» занимает 2-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 2 очка.
  • У петербуржцев имеется игра в запасе.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Быстров Владимир
Комментарии (8)
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Bozigit
1646595329
Динамо молодцы! Прогресс команды на лицо!
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Hektor 84
1646598226
А вот и Володька)))
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моэм
1646598622
Динамо явно не доросло до чемпионства ... игра защиты - детсад ...Николсон стоял один в 9 метрах от ворот целую вечность ...и когда Промес смещался готовясь пробить и Моро и Бальбуэна были в 3-4 метрах от него ...оба гола были забиты как на тренировке , когда бьёшь без помех....а проигрывать Динамо не умеет , это видно по нервам Варелы , да и Шварц вполне заслуживал удаления , Карасёв его просто пощадил.
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TOMSON
1646601100
Сейчас Зенит классически Уфе очки сольёт, и борьба за чемпионство опять возобновится. Но Динамо на чемпиона совсем не похожа.
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paracetamol
1646601700
Правильно Вова сказал, так их позорных! Продуть аутсайдеру....
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portero
1646628281
Быстров ещё не вечер, всё может быть....
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Skull_Boy
1646632182
Ты так же орал, что Зенит обыграет Брюгге, что пройдет Бетис и тд
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zigbert
1646642369
От поражений никто не застрахован. Дальнейшие матчи Динамо покажут на что они способны.
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