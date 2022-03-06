Быстров: «О каком чемпионстве «Динамо» можно говорить?»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился наблюдениями от матча между «Динамо» и «Спартаком» (0:2).

«Все зависело от «Спартака». Захотел бы «Спартак» забить третий гол – забил бы. «Динамо» посопротивлялось 10 минут второго тайма и все.

По сути, это матч был за чемпионство. Для «Динамо».

И когда у тебя в команде игрок, зная, что ты борешься за чемпионство, позволяет себе получать за четыре минуты две глупые желтые карточки, то о каком чемпионстве можно говорить?» – сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».