Быстров: «О каком чемпионстве «Динамо» можно говорить?»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился наблюдениями от матча между «Динамо» и «Спартаком» (0:2).
«Все зависело от «Спартака». Захотел бы «Спартак» забить третий гол – забил бы. «Динамо» посопротивлялось 10 минут второго тайма и все.
По сути, это матч был за чемпионство. Для «Динамо».
И когда у тебя в команде игрок, зная, что ты борешься за чемпионство, позволяет себе получать за четыре минуты две глупые желтые карточки, то о каком чемпионстве можно говорить?» – сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».
- «Динамо» занимает 2-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 2 очка.
- У петербуржцев имеется игра в запасе.
Источник: «Бомбардир»