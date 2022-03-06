АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил в дерби «МЮ», Де Брюйне и Марез сделали дубли

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:1) в центральном матче 28-го тура АПЛ.

По два гола в составе победителей забили полузащитники Кевин Де Брюйне и Рияд Марез.

У «МЮ» единственный мяч на счету Джейдона Санчо.

«Сити» набрал 69 очков и закрепился на первом месте в таблице. «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место (47 очков).

Англия. АПЛ. 28-й тур

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Де Брюйне, 5; 1:1 – Санчо. 22; 2:1 – Де Брюйне, 28; 3:1 – Марез, 68; 4:1 – Марез, 90+3.

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