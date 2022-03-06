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АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил в дерби «МЮ», Де Брюйне и Марез сделали дубли

6 марта 2022, 21:24
7

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:1) в центральном матче 28-го тура АПЛ.

По два гола в составе победителей забили полузащитники Кевин Де Брюйне и Рияд Марез.

У «МЮ» единственный мяч на счету Джейдона Санчо.

«Сити» набрал 69 очков и закрепился на первом месте в таблице. «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место (47 очков).

Англия. АПЛ. 28-й тур

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Де Брюйне, 5; 1:1 – Санчо. 22; 2:1 – Де Брюйне, 28; 3:1 – Марез, 68; 4:1 – Марез, 90+3.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Де Брюйне Кевин
Комментарии (7)
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Bozigit
1646591167
Ман Сити рвется к очередному чемпионству
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Stavr007
1646594673
в одну калитку
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Alex Flash
1646600218
Кнедлик гуд бай. Чем быстрее.тем лучше. Про ЛЧ могут забыть
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JTherry
1646601398
МанСити будет в этом сезоне чемпионом АПЛ... Гвардиолище показал Рангнику Кузькину мать...)
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TOMSON
1646601686
Вот это я понимаю завоевывать чемпионство. Попробуй тормозни этот Сити или скажи, что что-то там не заслуженно. Молодцы! Какой уже год они в самой сильной лиге самые сильные и главное стабильные.
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TERMIK2142
1646636685
Че рагник никак?)
Ответить
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