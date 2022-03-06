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Карпин: «С «Ростовом» все переговорено»

6 марта 2022, 13:52
1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о возвращении в «Ростов». По его словам, ему не нужно вести переговоры с ростовчанами.

«Зачем мне с «Ростовом» переговоры вести? С ним не надо вести переговоры. Там и так все переговорено уже.

Если бы что-то знал, сказал бы», – ответил Карпин журналистам.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год.
  • «Ростов» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
  • Сборная России отстранена от международных турниров.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий
Комментарии (1)
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paracetamol
1646564069
Благодаря Валере Ростов плетется в конце таблицы. Неужто опять возьмут физрука?
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