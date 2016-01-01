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Карпин: «С «Ростовом» все переговорено»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о возвращении в «Ростов». По его словам, ему не нужно вести переговоры с ростовчанами.

«Зачем мне с «Ростовом» переговоры вести? С ним не надо вести переговоры. Там и так все переговорено уже.

Если бы что-то знал, сказал бы», – ответил Карпин журналистам.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год.
  • «Ростов» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
  • Сборная России отстранена от международных турниров.

Карпин обсуждает с «Ростовом» свое возвращение в клуб («Чемпионат»)

Карпин – о расширении РПЛ: «Оно, скорее всего, будет нужно»

Карпин – об отъезде легионеров из РПЛ: «Это хорошо. У российских футболистов будет больше практики»

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Сегодня, 13:52
Комментарии2
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    Рейтинг: +15603

    paracetamol 1 час назад

    Благодаря Валере Ростов плетется в конце таблицы. Неужто опять возьмут физрука?

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    Рейтинг: +101

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Санитаров Семенычу опять Карпин)

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