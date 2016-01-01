Карпин: «С «Ростовом» все переговорено»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о возвращении в «Ростов». По его словам, ему не нужно вести переговоры с ростовчанами.

«Зачем мне с «Ростовом» переговоры вести? С ним не надо вести переговоры. Там и так все переговорено уже.

Если бы что-то знал, сказал бы», – ответил Карпин журналистам.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год.

«Ростов» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

Сборная России отстранена от международных турниров.

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