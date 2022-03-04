Хохлов: «Готов рассматривать предложения из РПЛ»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов дал понять, что готов вернуться к работе.

– Сейчас такая ситуация, когда уезжают иностранные игроки, иностранные тренеры, и мы не знаем, какими составами будем играть наш чемпионат.

– Будем играть теми, кто останется. Другого варианта быть не может. Думаю, как раз российские тренеры должны возглавлять команды.

Потому что на нескольких примерах убеждаемся, что команду может готовить один тренер, а сейчас он уедет, и толк какой от этого будет?

– Вы готовы вернуться в РПЛ?

– Я готов рассматривать предложения из Премьер-лиги. Готов вернуться. Тут нужно понимать, за что команда будет бороться, каков у нее план на ближайшее будущее.

– То есть в любую команду Премьер-лиги не пойдете?

– Всегда нужно пообщаться и понять, каким команда видит путь развития. Если этого пути особо нет, то я вряд ли пойду.