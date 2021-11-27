Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
Тест: угадай стадион по фото со спутника

Хохлов: «Готов рассматривать предложения из РПЛ»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов дал понять, что готов вернуться к работе.

– Сейчас такая ситуация, когда уезжают иностранные игроки, иностранные тренеры, и мы не знаем, какими составами будем играть наш чемпионат.

– Будем играть теми, кто останется. Другого варианта быть не может. Думаю, как раз российские тренеры должны возглавлять команды.

Потому что на нескольких примерах убеждаемся, что команду может готовить один тренер, а сейчас он уедет, и толк какой от этого будет?

– Вы готовы вернуться в РПЛ?

– Я готов рассматривать предложения из Премьер-лиги. Готов вернуться. Тут нужно понимать, за что команда будет бороться, каков у нее план на ближайшее будущее.

– То есть в любую команду Премьер-лиги не пойдете?

– Всегда нужно пообщаться и понять, каким команда видит путь развития. Если этого пути особо нет, то я вряд ли пойду.

  • Помимо «Динамо», Хохлов возглавлял «Кубань» и «Ротор».
  • В ноябре прошлого года его уволили из волгоградского клуба.

Новости по теме
Адвокат Хохлова – о суде с фейсбуком из-за фамилии: «Дело будет рассмотрено на территории РФ» 3
Хохлов – о суде с фейсбуком: «Буду бороться за свое имя. В Украине считают, что моя фамилия – это враждебное высказывание» 9
«Ротор» объявил об отставке Хохлова 11
Источник: Rusfootball

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:40
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +12643

    Fusballer 41 минуту назад

    С такой фамилией сейчас и в Европе можно будет работу найти.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4465

    neim > Fusballer 1 минуту назад

    Плюсстопицот ! ))).
    Но в Ротор или Кубань, человек с такой Фамилией наверняка не пойдёт. Да он и сам этого не скрывает, а вот в РПЛ - пожалуйста.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11