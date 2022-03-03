Лоськов – о поражении 0:4 от «Енисея»: «Этот матч нужно забыть»

Да уж, жиденько, чем занимались на предсезонке с великим немецким говном? Выгнать всю немчуру, Палыча вернуть или Лоськова оставить, а Палыча консультантом.
Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов высказался после вылета команды из Кубка России.
- В 1/8 финала турнира москвичи дома проиграли «Енисею» со счетом 0:4.
- Этот матч стал первым после ухода Маркуса Гисдоля и назначения Лоськова.
«Хотел бы поздравить команду «Енисей» с заслуженной победой, они проходят дальше. Жаль, конечно, что мы выпали из этого турнира. Теперь у нас впереди чемпионат, другой турнир.
Игра будет уже в воскресенье, шестого числа, будем готовиться к ней. Этот матч нужно забыть, работать над ошибками и двигаться дальше», – сказал Лоськов.