Кубок России. «Локомотив» разгромно проиграл дома «Енисею» (0:4)

Война войной, но с Цорна нужна спрашивать. До его прихода Локо был конкурентом Зенита и главный претендент на 2е место требующий точечного усиление. А теперь это команда и в 8 не факт что попадёт. При этом нет даже «каркаса» для выстраивания новой команды. И ладно бы бабло подняли, нет всех за копейки раздали, и теперь будь все в порядке нужно было бы ввалить кучу бабла для того, чтоб вернуться к исходной точке. И даже с баблом это не сезон и не два.
Вот реально надоело на это смотреть. И я уверен это не последний клуб Цорна и его команды.
В 1/8 финала Кубка России «Локомотив» дома крупно проиграл «Енисею» со счетом 0:4.
Красноярцы забили по два гола в каждом из таймов и вышли в четвертьфинал турнира.
«Локо» с 36-й минуты играл в меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна, на 64-й минуте Рифат Жемалетдинов не реализовал пенальти.
Кубок России. 1/8 финала
Локомотив (Москва) – Енисей (Красноярск) – 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Кичин, 25; 0:2 – Ломакин, 38 (с пенальти); 0:3 – Окладников, 77; 0:4 – Комков, 90+2.
Удаление: Тикнизян, 36 – нет.
Нереализованный пенальти: Жемалетдинов, 64 – нет.