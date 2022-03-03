Кубок России. «Локомотив» разгромно проиграл дома «Енисею» (0:4)

В 1/8 финала Кубка России «Локомотив» дома крупно проиграл «Енисею» со счетом 0:4.

Красноярцы забили по два гола в каждом из таймов и вышли в четвертьфинал турнира.

«Локо» с 36-й минуты играл в меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна, на 64-й минуте Рифат Жемалетдинов не реализовал пенальти.

Кубок России. 1/8 финала

Локомотив (Москва) – Енисей (Красноярск) – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Кичин, 25; 0:2 – Ломакин, 38 (с пенальти); 0:3 – Окладников, 77; 0:4 – Комков, 90+2.

Удаление: Тикнизян, 36 – нет.

Нереализованный пенальти: Жемалетдинов, 64 – нет.

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