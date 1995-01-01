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    Кубок России. «Локомотив» разгромно проиграл дома «Енисею» (0:4)

    В 1/8 финала Кубка России «Локомотив» дома крупно проиграл «Енисею» со счетом 0:4.

    Красноярцы забили по два гола в каждом из таймов и вышли в четвертьфинал турнира.

    «Локо» с 36-й минуты играл в меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна, на 64-й минуте Рифат Жемалетдинов не реализовал пенальти.

    Кубок России. 1/8 финала

    Локомотив (Москва) – Енисей (Красноярск) – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кичин, 25; 0:2 – Ломакин, 38 (с пенальти); 0:3 – Окладников, 77; 0:4 – Комков, 90+2.

    Удаление: Тикнизян, 36 – нет.

    Нереализованный пенальти: Жемалетдинов, 64 – нет.

    Календарь Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +4908

      TOMSON 23 минуты назад

      Война войной, но с Цорна нужна спрашивать. До его прихода Локо был конкурентом Зенита и главный претендент на 2е место требующий точечного усиление. А теперь это команда и в 8 не факт что попадёт. При этом нет даже «каркаса» для выстраивания новой команды. И ладно бы бабло подняли, нет всех за копейки раздали, и теперь будь все в порядке нужно было бы ввалить кучу бабла для того, чтоб вернуться к исходной точке. И даже с баблом это не сезон и не два.
      Вот реально надоело на это смотреть. И я уверен это не последний клуб Цорна и его команды.

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      Рейтинг: +94536

      zigbert 1 час назад

      Неудачным было начало матча для Локомотива да еще и удаление Тикнизяна.
      Гол Кичина был особенно красив. Реализуй Жемалетдинов пенальти, игру можно было спасти.

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      Рейтинг: +18807

      derrik2000 1 час назад

      Ух ты!
      А я во время, когда играли, занят был... (((
      Тока пришёл...
      Наверное, паровозы сейчас находятся в коллективном ступоре.
      Ещё бы: Гисдоль сбежал!
      Хотя...
      Не.
      Всё равно, не понимаю.
      В Локо все, судя по получкам, профессиональнейшие из профессионалов!
      Так ПА-ЧИ-МУ не обыграли команду ФНЛ, идущую ТАМ на 9-м месте???
      Откровенный саботаж???
      Похоже на то... (((

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      Рейтинг: +867

      qawzsexdr 2 часа назад

      Паравозы, вы что сказились?

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      Рейтинг: +30949

      VVM1964 2 часа назад

      Молодцы Енисей !!! - ТАК ДЕРЖАТЬ, на очереди Зенит !!!

      3
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      Рейтинг: +21466

      JTherry 2 часа назад

      как-то очень "железно" прошелся Енисей по локо, даже без попыток отыграться неожиданно сделали их, а Тикнизян... такую ему рекламу сделал Арустамян по-братски, и все впустую... молодцы, Енисейцы..!!!

      4
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      Рейтинг: +4922

      SPACE TRUCKIN > JTherry 1 час назад

      как то блёкло смотрелся Локо...будь красноярцы помастеровитей- счёт мог бы быть ооочень неприличным...хотя куда бы казалось...)

      1
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      Рейтинг: +160

      Zlatan2718 2 часа назад

      Дима пороха понюхал

      0
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      Рейтинг: +23713

      bset 2 часа назад

      Мне кажется или Тикнизян постоянно удаляется? Хорошо, что отдали его...

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      Рейтинг: +2260

      фанат джигурды > bset 2 часа назад

      Это настоящий троянский конь!!!

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      Рейтинг: +474

      sergey610 2 часа назад

      хорошо , что наших отстранили. Я бы и РПЛ закрыл.

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      Рейтинг: +6626

      mamba9090909 2 часа назад

      Стрелочник виноват, стрелку не туда перевёл, в тупик.

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