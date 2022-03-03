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  • Кубок России. «Локомотив» разгромно проиграл дома «Енисею» (0:4)

Кубок России. «Локомотив» разгромно проиграл дома «Енисею» (0:4)

3 марта 2022, 20:10
18

В 1/8 финала Кубка России «Локомотив» дома крупно проиграл «Енисею» со счетом 0:4.

Красноярцы забили по два гола в каждом из таймов и вышли в четвертьфинал турнира.

«Локо» с 36-й минуты играл в меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна, на 64-й минуте Рифат Жемалетдинов не реализовал пенальти.

Кубок России. 1/8 финала

Локомотив (Москва) – Енисей (Красноярск) – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Кичин, 25; 0:2 – Ломакин, 38 (с пенальти); 0:3 – Окладников, 77; 0:4 – Комков, 90+2.

Удаление: Тикнизян, 36 – нет.

Нереализованный пенальти: Жемалетдинов, 64 – нет.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Локомотив Енисей
Комментарии (18)
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ySS
1646327532
Жуткая невезуха железных дорожников. Ну ничего, злее будут)
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Avengеr
1646327551
Срочно Семина возвращать после 0:4
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Красногорск_Фан
1646327680
Позор.
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фанат джигурды
1646328125
Енисею мои поздравления!!! Прекрасная игра, прекрасные голы, прекрасные проходы, не замечая оборону. Пижонили много, а то могли бы перебить антирекорд Уралана. Мои поздравления Опарину с сухарём с изюмом!!! Когда-то он играл за фк Калуга, пусть и недолго. Хотел ноль пять, но что поделать. Жаль только одного Худякова. Тикнизян пусть собирает манатки и едет играть в Интер (Баку)!!! Он, походу, лолли-попс делает кому-то из руководства. Мампасси, как я не один раз писАл- в пампасы!!! Баринов потихоньку деградирут по великой немецкой системе. Рифат пробил бездарно. Кухта- гроза дворовых команд. Оборона... А она была сегодня? Придётся ягермейстер доставать. Жаль, что пока не был в Красноярске, а то можно было бы сейчас выпить именно из рюмочки
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житель СПб
1646328214
Больше всего меня поразило то, как Енисей владеет мячом, осуществляет передачи. Эта команда полностью готова для Высшей лиги. Браво!
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mamba9090909
1646328309
Стрелочник виноват, стрелку не туда перевёл, в тупик.
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sergey610
1646328765
хорошо , что наших отстранили. Я бы и РПЛ закрыл.
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JTherry
1646330077
как-то очень "железно" прошелся Енисей по локо, даже без попыток отыграться неожиданно сделали их, а Тикнизян... такую ему рекламу сделал Арустамян по-братски, и все впустую... молодцы, Енисейцы..!!!
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VVM1964
1646330433
Молодцы Енисей !!! - ТАК ДЕРЖАТЬ, на очереди Зенит !!!
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zigbert
1646332906
Неудачным было начало матча для Локомотива да еще и удаление Тикнизяна. Гол Кичина был особенно красив. Реализуй Жемалетдинов пенальти, игру можно было спасти.
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