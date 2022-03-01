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    Кержаков – о вылете из Кубка: «До перерыва «Динамо» не создало опасных моментов, кроме пенальти»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение от «Динамо» (0:3) в 1/8 финала Кубка России.

    «Мы знали, как будет играть «Динамо», готовились к этому. Знали, что нам придется обороняться. Знали, как это делать. И до перерыва динамовцы фактически не создали опасных моментов, за исключением нескольких подходов к нашим воротам и этого пенальти. Очень плохо пропускать гол «в раздевалку» при неплохой игре в обороне.

    После перерыва нам надо было раскрываться. К сожалению, из-за невынужденной ошибки пропустили второй гол… «Динамо» – хорошая команда. Сегодня хозяева оказались сильнее.

    Так бывает в футболе, ничего страшного. Сделаем выводы, проведем работу над ошибками. Будем готовиться к следующему матчу», – сказал Кержаков.

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    Источник: сайт «Нижнего Новгорода»

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    01.03.2022 23:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11493

      playsh 3 часа назад

      Не вини себя,Керж,выше крыши не прыгнешь,сыграли как могли.Удачи.

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