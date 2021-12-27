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    Шварц – о 2 голах Смолова в 2 матчах: «Фeдор быстро вписался в команду. Доволен, что он с нами»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о нападающем Федоре Смолове после победы над «Нижнем Новгородом» (3:0) в 1/8 финала Кубка России.

    • Смолов вышел на замену и отличился с пенальти.
    • Он забил в 2-х первых матчах после возвращения в «Динамо».

    – Фeдор Смолов очень быстро адаптировался к игре команды. Были ли вы в этом уверены с самого начала?

    – Фeдор очень быстро вписался в нашу команду, я доволен, что он с нами.

    Смолов забил за «Динамо» в первом официальном матче после возвращения

    «Хороший парень»: Линекер похвалил Смолова за пост «Нет войне»

    Смолов: «Нет войне!»

    Источник: сайт «Динамо»

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    01.03.2022 23:41
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