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    У Фомина 20 забитых пенальти из 20 в карьере

    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин на высшем уровне с пенальти не промахивается. У него 20 успешных ударов из 20.

    Накануне он забил с 11 метров «Нижнему Новгороду» в 1/8 финала Кубка России (3:0).

    • 25-летний Фомин – воспитанник «Краснодара».
    • Ранее он выступал за «Нижний Новгород» (2017-2019 годы).
    • С 2020 года Фомин вызывается в сборную России.

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    Источник: Бомбардир.ру

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