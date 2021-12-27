Кубок России. «Динамо» разгромило «Нижний Новгород», Смолов забил во втором матче подряд

Админы!! Редакторы!!! Учите русский язык.
ФК "Динамо"-это футбольный клуб. Мужской род. Значит он обыграл.
Так же как и ЦСКА- мужской род.
Динамо- энергомашина. Средний род.
Почувствуйте разницу.
«Динамо» обыграло «Нижний Новгород» в 1/8 финала Кубка России.
Московский клуб забил три безответных мяча. Форвард хозяев Федор Смолов отличился во втором матче подряд после возвращения «Динамо».
Кубок России. 1/8 финала
Динамо (Москва) – Нижний Новгород – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Фомин (с пенальти), 45+2; 2:0 – Грулев, 54; 3:0 – Смолов (с пенальти), 86.
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