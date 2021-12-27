Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Кубок России. «Динамо» разгромило «Нижний Новгород», Смолов забил во втором матче подряд

    «Динамо» обыграло «Нижний Новгород» в 1/8 финала Кубка России.

    Московский клуб забил три безответных мяча. Форвард хозяев Федор Смолов отличился во втором матче подряд после возвращения «Динамо».

    Кубок России. 1/8 финала

    Динамо (Москва) – Нижний Новгород – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фомин (с пенальти), 45+2; 2:0 – Грулев, 54; 3:0 – Смолов (с пенальти), 86.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей

    Ордец не попал в заявку «Динамо» на матч с «Нижним Новгородом»

    Захарян, Лещук и Тюкавин – в старте «Динамо». Стоцкий, Ларсен и Эннин выйдут у «Нижнего Новгорода»

    Перед матчем «Динамо» – «Нижний Новгород» на «ВТБ Арене» провели эвакуацию

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:56
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +519

      I'll be back 16 минут назад

      Админы!! Редакторы!!! Учите русский язык.
      ФК "Динамо"-это футбольный клуб. Мужской род. Значит он обыграл.
      Так же как и ЦСКА- мужской род.
      Динамо- энергомашина. Средний род.
      Почувствуйте разницу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      ЗаЖиМ 29 минут назад

      Два пеналя...да уж на кураже менты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +932

      вальтер79 1 час назад

      а динамики то на ходу борьба в рпл накаляеться))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14167

      Cleaner 1 час назад

      Ржу ни могу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4254

      ySS 1 час назад

      Динамовских с победой!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94464
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68892
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11