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    Журналист Егоров: «Время для футбола тяжелое, нас отовсюду выгнали, но это не навсегда, нельзя унывать»

    Бывший журналист «Советского спорта, «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров призвал к оптимизму на фоне отстранения российских клубов и сборной от международных турниров. Он считает, что сейчас время активности для РФС и РПЛ.

    «Важные времена наступают, время, когда РФС и РПЛ нельзя сидеть на жопе ровно.

    Время для футбола тяжелое, отовсюду выгнали, но это не навсегда, нельзя унывать. Важно, что сейчас футбол, РФС и РПЛ, предложат аудитории. Ашот Хачатурянц говорил о менеджерах проектов – где они и что предлагают?

    Что будет со сборной? Кто в РФС сейчас занимается сборной – что будет с контрактом Карпина?

    Какие решения предложат клубы, лиги? Вопросов много, нельзя не давать ответы. Где Александр Дюков?

    Время важных решений, когда с точки зрения футбольного признания Крыма ничего уже не мешает – хуже исключения из турниров ФИФА и УЕФА ничего не будет. В июне 2014-го конференция РФС по Крыму продлилась всего 15 минут – после читки письма из ФИФА все разошлись.

    Надо думать, как дальше и в каком виде будет существовать РПЛ – какие команды в нее войдут, кто у нас в футбольных союзниках. Нельзя делать только одного – унывать. Это сложное время, но тяжелейший кризис не навсегда.

    Санкции не навсегда. И с ними можно жить.

    Вспомните футбол Югославии, где шла война, а одну страну нарезали на несколько.

    Хорваты и сербы востребованы в Европе. Хороши словенцы, боснийцы. У них не было таких стадионов, как сейчас у нас, не было таких денег. Они – не Россия с нашей территорией, ресурсами и возможностями.

    Иран. Из последних пяти чемпионатов мира они квалифицировались на четыре, они вышли в Катар.

    Безусловно, там другая система отбора, но и ее нужно пройти. В этой сборной есть футболисты из иностранных клубов, одного мы знаем. Посмотрите, как под санкциями развивался футбол там», – написал Егоров.

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

    Украинец Кулаков покинет «Урал» после семи лет в команде («РБ Спорт»)

    Экс-агент Абрамов: «Наш футбол ждет возвращение в 80-е, когда были великолепные игроки и тренеры. Надо засучить рукава и работать»

    Уткин: «Терюшков говорит, что санкции ФИФА и УЕФА пойдут нам на благо? Если ему оторвет правую руку, он скажет, что это шанс закачать левую»

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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