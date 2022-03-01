Журналист Егоров: «Время для футбола тяжелое, нас отовсюду выгнали, но это не навсегда, нельзя унывать»

Бывший журналист «Советского спорта, «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров призвал к оптимизму на фоне отстранения российских клубов и сборной от международных турниров. Он считает, что сейчас время активности для РФС и РПЛ.

«Важные времена наступают, время, когда РФС и РПЛ нельзя сидеть на жопе ровно.

Время для футбола тяжелое, отовсюду выгнали, но это не навсегда, нельзя унывать. Важно, что сейчас футбол, РФС и РПЛ, предложат аудитории. Ашот Хачатурянц говорил о менеджерах проектов – где они и что предлагают?

Что будет со сборной? Кто в РФС сейчас занимается сборной – что будет с контрактом Карпина?

Какие решения предложат клубы, лиги? Вопросов много, нельзя не давать ответы. Где Александр Дюков?

Время важных решений, когда с точки зрения футбольного признания Крыма ничего уже не мешает – хуже исключения из турниров ФИФА и УЕФА ничего не будет. В июне 2014-го конференция РФС по Крыму продлилась всего 15 минут – после читки письма из ФИФА все разошлись.

Надо думать, как дальше и в каком виде будет существовать РПЛ – какие команды в нее войдут, кто у нас в футбольных союзниках. Нельзя делать только одного – унывать. Это сложное время, но тяжелейший кризис не навсегда.

Санкции не навсегда. И с ними можно жить.

Вспомните футбол Югославии, где шла война, а одну страну нарезали на несколько.

Хорваты и сербы востребованы в Европе. Хороши словенцы, боснийцы. У них не было таких стадионов, как сейчас у нас, не было таких денег. Они – не Россия с нашей территорией, ресурсами и возможностями.

Иран. Из последних пяти чемпионатов мира они квалифицировались на четыре, они вышли в Катар.

Безусловно, там другая система отбора, но и ее нужно пройти. В этой сборной есть футболисты из иностранных клубов, одного мы знаем. Посмотрите, как под санкциями развивался футбол там», – написал Егоров.