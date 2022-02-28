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  • Слуцкий – о поражении от «Зенита»: «Мы были невероятно близки к тому, чтобы завоевать очко»

Слуцкий – о поражении от «Зенита»: «Мы были невероятно близки к тому, чтобы завоевать очко»

28 февраля 2022, 21:48
6

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против «Зенита».

«Весь комментарий укладывается в последний игровой эпизод. Мы были невероятно близки к тому, чтобы завоевать очко. Поэтому сейчас сложно давать комментарий и анализировать расклады.

Реакция на удаление? Ну что, обидно, что игрока удалили. Зачем вы спрашиваете про эмоциональную реакцию?

План на игру? Это слишком длинно. У нас было несколько теоретических занятий по полчаса. Пытались обороняться против их сильных сторон и использовать зоны за спинами защитников.

За Лисаковича и Кучаева говорят их статистика. А Ломовицкий сыграл не лучший матч», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» проиграл «Зениту» со счетом 2:3.
  • Петербуржцы забили победный гол на 92-й минуте.
  • Казанцы остались вдесятером на 79-й минуте после удаления Леона Мусаева.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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Plyash
1646075348
Слуцкий "был невероятно близко к тому,чтобы завоевать очко",но в очко всё же ему получить удалось...
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Жентус
1646076669
А в итоге, вы свое "очко" потеряли
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ААМ
1646079030
Вам просто страшно везло. Но везение не может быть бесконечным.
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Бриг
1646080625
Лисакович хорош
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