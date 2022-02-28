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    Слуцкий – о поражении от «Зенита»: «Мы были невероятно близки к тому, чтобы завоевать очко»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Весь комментарий укладывается в последний игровой эпизод. Мы были невероятно близки к тому, чтобы завоевать очко. Поэтому сейчас сложно давать комментарий и анализировать расклады.

    Реакция на удаление? Ну что, обидно, что игрока удалили. Зачем вы спрашиваете про эмоциональную реакцию?

    План на игру? Это слишком длинно. У нас было несколько теоретических занятий по полчаса. Пытались обороняться против их сильных сторон и использовать зоны за спинами защитников.

    За Лисаковича и Кучаева говорят их статистика. А Ломовицкий сыграл не лучший матч», – сказал Слуцкий.

    • «Рубин» проиграл «Зениту» со счетом 2:3.
    • Петербуржцы забили победный гол на 92-й минуте.
    • Казанцы остались вдесятером на 79-й минуте после удаления Леона Мусаева.

    Слуцкий – об отстранении российских клубов и сборных: «Очень рад, что сегодня была счастливая возможность играть»

    РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Рубином» благодаря голу Сергеева на 92-й минуте

    Лисакович оформил дубль в ворота «Зенита» в дебютном матче за «Рубин»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2215

      Бриг 17 минут назад

      Лисакович хорош

      0
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      Рейтинг: +3292

      ААМ 44 минуты назад

      Вам просто страшно везло. Но везение не может быть бесконечным.

      0
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      Рейтинг: +513

      Жентус 1 час назад

      А в итоге, вы свое "очко" потеряли

      1
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      Рейтинг: +1871

      DMитрий 1 час назад

      "Мы были невероятно близки к очку, но оно повернулось к нам передом". Отсос Лёня, - так бывает.

      1
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      Рейтинг: +11467

      playsh 1 час назад

      Слуцкий "был невероятно близко к тому,чтобы завоевать очко",но в очко всё же ему получить удалось...

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      Рейтинг: +14137

      Cleaner 1 час назад

      Леонид, скажи спасибо МУСАЕВУ, который играть умеет ну ТОЛЬКО РУКАМИ. Оштрафуй его на месячную зарплату, чтобы неповадно было команду подставлять!..(

      1
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      Рейтинг: +289

      Конопляных дел мастер 1 час назад

      Да ладно лёня. 3 удара 2 гола. Зенит имел тотальное преимущество. Просто как всегда пижонил, но потом при ничьей собрался и додавил камни.

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      Рейтинг: +14137

      Cleaner > Конопляных дел мастер 1 час назад

      Да не было у Зенита тотального преимущества. Оно появилось только после удаления Мусаева...

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      Рейтинг: +3292

      ААМ > Cleaner 42 минуты назад

      Одень очки, а если их нет - песне.

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      Рейтинг: +30916

      VVM1964 > ААМ 20 минут назад

      Ему нужен монокль , ибо глаз только один и тот карий ))) .

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