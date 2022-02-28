Слуцкий – о поражении от «Зенита»: «Мы были невероятно близки к тому, чтобы завоевать очко»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против «Зенита».
«Весь комментарий укладывается в последний игровой эпизод. Мы были невероятно близки к тому, чтобы завоевать очко. Поэтому сейчас сложно давать комментарий и анализировать расклады.
Реакция на удаление? Ну что, обидно, что игрока удалили. Зачем вы спрашиваете про эмоциональную реакцию?
План на игру? Это слишком длинно. У нас было несколько теоретических занятий по полчаса. Пытались обороняться против их сильных сторон и использовать зоны за спинами защитников.
За Лисаковича и Кучаева говорят их статистика. А Ломовицкий сыграл не лучший матч», – сказал Слуцкий.
- «Рубин» проиграл «Зениту» со счетом 2:3.
- Петербуржцы забили победный гол на 92-й минуте.
- Казанцы остались вдесятером на 79-й минуте после удаления Леона Мусаева.
Источник: Sport24