Слуцкий – о поражении от «Зенита»: «Мы были невероятно близки к тому, чтобы завоевать очко»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против «Зенита».

«Весь комментарий укладывается в последний игровой эпизод. Мы были невероятно близки к тому, чтобы завоевать очко. Поэтому сейчас сложно давать комментарий и анализировать расклады.

Реакция на удаление? Ну что, обидно, что игрока удалили. Зачем вы спрашиваете про эмоциональную реакцию?

План на игру? Это слишком длинно. У нас было несколько теоретических занятий по полчаса. Пытались обороняться против их сильных сторон и использовать зоны за спинами защитников.

За Лисаковича и Кучаева говорят их статистика. А Ломовицкий сыграл не лучший матч», – сказал Слуцкий.