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    Романцев: «Проверка судей на полиграфе – дикость и позор!»

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выступил за отмену проверки судей на полиграфе

    – Новый глава судей собирается отменить проверку судей на полиграфе. Как вы к этому относитесь?

    – Ай да молодец португалец! Значит, уже не зря к нам приехал. А если серьезно, то, когда я услышал про проверку судей на полиграфе, ушам своим не поверил. Это же дикость, позор для футбола!

    И дело даже не в том, что показания, полученные на этом аппарате, не являются для суда доказательством вины. Ну как можно такую грязь притаскивать в футбол, где ее и без полиграфа хватало?

    Романцев присоединился к бойкоту Fan ID

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1226

      balam 2 часа назад

      точно,сразу к стенке

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      Рейтинг: +49196

      MaxRnD 2 часа назад

      Казарцев, Мешков, в суе Вилков, такие же без угрозы полиграфа вообще землю под ногами потеряют

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      Рейтинг: +57

      То ли ещё будет > MaxRnD 2 часа назад

      Соглашусь. Может и дикость, как говорит Романцев, но действительно, складывается впечатление, что с некоторыми персонажами по другому нельзя.

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