Романцев: «Проверка судей на полиграфе – дикость и позор!»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выступил за отмену проверки судей на полиграфе

– Новый глава судей собирается отменить проверку судей на полиграфе. Как вы к этому относитесь?

– Ай да молодец португалец! Значит, уже не зря к нам приехал. А если серьезно, то, когда я услышал про проверку судей на полиграфе, ушам своим не поверил. Это же дикость, позор для футбола!

И дело даже не в том, что показания, полученные на этом аппарате, не являются для суда доказательством вины. Ну как можно такую грязь притаскивать в футбол, где ее и без полиграфа хватало?