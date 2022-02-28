Тедеско – о возможном исключении «Спартака» из ЛЕ: «Бойкот всегда затрагивает не тех людей»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско отреагировал на информацию, что противостояние со «Спартаком» в 1/8 финала Лиги Европы может не состояться.

Сообщалось, что Испания предложит исключить российские команды из европейских турниров.

«Когда возникает вопрос о бойкоте, он всегда затрагивает не тех людей. В первую очередь это коснется спортсменов и болельщиков.

Мне бы хотелось, чтобы предстоящий матч проходил при других обстоятельствах. Текущая ситуация ужасна, такими способами нельзя решать вопросы.

Порядка 60 человек написали мне после жеребьевки и сказали, что будут рады снова меня увидеть», – сказал Тедеско.

Первый матч должен пройти 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.

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