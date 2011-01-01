Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Тедеско – о возможном исключении «Спартака» из ЛЕ: «Бойкот всегда затрагивает не тех людей»

    Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско отреагировал на информацию, что противостояние со «Спартаком» в 1/8 финала Лиги Европы может не состояться.

    Сообщалось, что Испания предложит исключить российские команды из европейских турниров.

    «Когда возникает вопрос о бойкоте, он всегда затрагивает не тех людей. В первую очередь это коснется спортсменов и болельщиков.

    Мне бы хотелось, чтобы предстоящий матч проходил при других обстоятельствах. Текущая ситуация ужасна, такими способами нельзя решать вопросы.

    Порядка 60 человек написали мне после жеребьевки и сказали, что будут рады снова меня увидеть», – сказал Тедеско.

    • Первый матч должен пройти 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.
    • Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.

    Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей

    Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско победил «Бохум» и поднялся в зону Лиги чемпионов

    Щербаченко: «У Тедеско со «Спартаком» будет элемент сатисфакции»

    Тедеско: «Матчи со «Спартаком» станут особенными для меня»

    Источник: Kicker

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:31
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +779

      alefreddy 3 часа назад

      адекватный тренер.Россия не выгоняет из спорта всех легионеров и здесь тоже логика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      SLADE2019 3 часа назад

      Тедеско хороший парень, всегда это знал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59468

      portero 4 часа назад

      Тедеско прав, но так всегда было...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94444
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68889
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11