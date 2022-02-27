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    Испания предложит исключить российские команды из европейских турниров

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    Источник: Antena3

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    27.02.2022 22:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +545

      Damir07 4 часа назад

      Не надо из затого напрягаться они все равно ни где ничего не выигрывают потом они будут говорить что вы их выкинули не надо таких кривоногих терять и так они всем проигрывают

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