Испания предложит исключить российские команды из европейских турниров

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес будет добиваться санкций для российского спорта. Так он реагирует на спецоперацию России на Украине.

«Мы предложим ЕС такие меры, как исключение российских команд из европейских турниров», – сказал Альбарес.

Если мера будет одобрена, «Спартак» покинет Лигу Европы.

В 1/8 финала москвичи должны сыграть с «Лейпцигом».

ФИФА оставила право российской сборной выступать в турнирах, но в нейтральном статусе.

Миранчук вернулся в общую группу «Аталанты», но тренируется с ограничениями

Президент Шведского футбольного союза: «Ожидали от ФИФА более жесткой позиции по России. Мы по-прежнему отказываемся играть»

FA: «В знак солидарности с Украиной Англия не будет играть с Россией»