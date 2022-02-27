«Манчестер Сити» – фаворит в гонке за Холанда (Bild)

«Манчестер Сити» вышел в лидеры в борьбе за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Он опережает «Реал», пишет 4-4-2 со ссылкой на немецкое издание Bild.

Дело, в частности, в том, что «Реал» не планирует подписывать Холанда раньше 2023 года, но норвежец не хочет оставаться в «Боруссии» на следующий сезон.

Манчестерцы готовы финансово обеспечить покупку Холанда.