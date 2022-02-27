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«Манчестер Сити» – фаворит в гонке за Холанда (Bild)

27 февраля 2022, 09:58
3

«Манчестер Сити» вышел в лидеры в борьбе за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Он опережает «Реал», пишет 4-4-2 со ссылкой на немецкое издание Bild.

Дело, в частности, в том, что «Реал» не планирует подписывать Холанда раньше 2023 года, но норвежец не хочет оставаться в «Боруссии» на следующий сезон.

Манчестерцы готовы финансово обеспечить покупку Холанда.

  • В 20 матчах этого сезона форвард забил 23 гола и сделал 5 ассистов.
  • Холанд в «Боруссии» с 2019 года.
  • «Манчестер Сити» – лидер АПЛ.

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Источник: 4-4-2.com
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Боруссия Д Манчестер Сити Холанд Эрлинг
Комментарии (3)
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pele1981
1645945747
Какая чушь! Норвежский сыр в Германии из лазарета не выходит, а в Англии он там, вообще, пропишется))
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portero
1645947962
Гадать не будем, увидим летом....
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zigbert
1645968159
Осторожность сейчас не помешает. У Холанда в последнее время постоянные травмы.
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