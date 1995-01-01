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    «Манчестер Сити» – фаворит в гонке за Холанда (Bild)

    «Манчестер Сити» вышел в лидеры в борьбе за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Он опережает «Реал», пишет 4-4-2 со ссылкой на немецкое издание Bild.

    Дело, в частности, в том, что «Реал» не планирует подписывать Холанда раньше 2023 года, но норвежец не хочет оставаться в «Боруссии» на следующий сезон.

    Манчестерцы готовы финансово обеспечить покупку Холанда.

    • В 20 матчах этого сезона форвард забил 23 гола и сделал 5 ассистов.
    • Холанд в «Боруссии» с 2019 года.
    • «Манчестер Сити» – лидер АПЛ.

    Лапорта – о Холанде в «Барсе»: «Надеюсь, летом мы хорошо поработаем на трансферном рынке»

    «Реал» и «Барселона» обеспокоены травмами Холанда в этом сезоне

    Ботхейм: «Холанд сказал, что «Краснодар» – точно клуб для меня»

    Источник: 4-4-2.com

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +59403

      portero 4 часа назад

      Гадать не будем, увидим летом....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +349

      pele1981 5 часов назад

      Какая чушь! Норвежский сыр в Германии из лазарета не выходит, а в Англии он там, вообще, пропишется))

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