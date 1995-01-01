«Манчестер Сити» – фаворит в гонке за Холанда (Bild)

«Манчестер Сити» вышел в лидеры в борьбе за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Он опережает «Реал», пишет 4-4-2 со ссылкой на немецкое издание Bild.

Дело, в частности, в том, что «Реал» не планирует подписывать Холанда раньше 2023 года, но норвежец не хочет оставаться в «Боруссии» на следующий сезон.

Манчестерцы готовы финансово обеспечить покупку Холанда.

В 20 матчах этого сезона форвард забил 23 гола и сделал 5 ассистов.

Холанд в «Боруссии» с 2019 года.

«Манчестер Сити» – лидер АПЛ.

Лапорта – о Холанде в «Барсе»: «Надеюсь, летом мы хорошо поработаем на трансферном рынке»

«Реал» и «Барселона» обеспокоены травмами Холанда в этом сезоне

Ботхейм: «Холанд сказал, что «Краснодар» – точно клуб для меня»