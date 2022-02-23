Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Ковалевски: «Не сомневаюсь, что Польша может обыграть Россию в Москве»

    Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски высказался о предстоящем стыковом матче за путевку на ЧМ-2022 между сборными России и Польши. Он верит в свою команду.

    «Я не сомневаюсь, что мы можем обыграть Россию в Москве. Я верю, что сборная Польши, полностью мотивированная, не подверженная истерии, сделает это. Жаль, однако, что не в «Лужниках», – написал Ковалевски.

    • Игра состоится 24 марта.
    • Ранее Польша сообщила, что попросит ФИФА перенести матч из Москвы.
    • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не будет проводить футбольные турниры.

    Инфантино: «Надеемся, что вся ситуация будет разрешена к стыковым матчам»

    Польша, Швеция и Чехия выпустили совместное заявление. Они хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России

    Польша, Швеция и Чехия отказываются играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Они готовят совместное заявление (Przeglad)

    Источник: твиттер Войцеха Ковалевски

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2022 19:41
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1985

      serglider 23 февраля, 23:04

      Ну, дык и играли бы в Москве, какого рожна строчите пасквили в УЕФА, что бы по политическим мотивам перенесли игру на нейтральное поле?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru