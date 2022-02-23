Ковалевски: «Не сомневаюсь, что Польша может обыграть Россию в Москве»

Ну, дык и играли бы в Москве, какого рожна строчите пасквили в УЕФА, что бы по политическим мотивам перенесли игру на нейтральное поле?
Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски высказался о предстоящем стыковом матче за путевку на ЧМ-2022 между сборными России и Польши. Он верит в свою команду.
«Я не сомневаюсь, что мы можем обыграть Россию в Москве. Я верю, что сборная Польши, полностью мотивированная, не подверженная истерии, сделает это. Жаль, однако, что не в «Лужниках», – написал Ковалевски.
- Игра состоится 24 марта.
- Ранее Польша сообщила, что попросит ФИФА перенести матч из Москвы.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не будет проводить футбольные турниры.
Инфантино: «Надеемся, что вся ситуация будет разрешена к стыковым матчам»
Польша, Швеция и Чехия выпустили совместное заявление. Они хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России
Польша, Швеция и Чехия отказываются играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Они готовят совместное заявление (Przeglad)