Главный архитектор Москвы хочет реконструировать «РЖД Арену»

Пора бы уж определиться - снести или реконструировать.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что «РЖД Арену» нужно реконструировать.
«Я считаю, безусловно, нужна глобальная реконструкция стадиона «Локомотив». На сегодняшний день он выглядит устаревшим.
Может быть, даже проще снести и построить другой, но с ним хотелось бы что-то сделать и улучшить стадион для клуба. Я сам болельщик «Локомотива», – сказал Кузнецов.
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