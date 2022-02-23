Главный архитектор Москвы хочет реконструировать «РЖД Арену»

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что «РЖД Арену» нужно реконструировать.
«Я считаю, безусловно, нужна глобальная реконструкция стадиона «Локомотив». На сегодняшний день он выглядит устаревшим.
Может быть, даже проще снести и построить другой, но с ним хотелось бы что-то сделать и улучшить стадион для клуба. Я сам болельщик «Локомотива», – сказал Кузнецов.
- «Локомотив» планировал арендовать «Лужники» на 49 лет.
- Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против сноса «РЖД Арены».
- «РЖД Арена» построена в 2002 году.
Источник: инстаграм Сергея Кузнецова