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    Главный архитектор Москвы хочет реконструировать «РЖД Арену»

    Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что «РЖД Арену» нужно реконструировать.

    «Я считаю, безусловно, нужна глобальная реконструкция стадиона «Локомотив». На сегодняшний день он выглядит устаревшим.

    Может быть, даже проще снести и построить другой, но с ним хотелось бы что-то сделать и улучшить стадион для клуба. Я сам болельщик «Локомотива», – сказал Кузнецов.

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    Источник: инстаграм Сергея Кузнецова

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    23.02.2022 18:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +94392

      zigbert 17 часов назад

      Пора бы уж определиться - снести или реконструировать.

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21202

      JTherry 23 февраля, 19:18

      значит, слухи о сносе арены были не на пустом месте основаны...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59332

      portero 23 февраля, 18:57

      А на чьи деньги? он то сам заработать на этом желает...

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