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    Зарема: «Газизов – настоящий инфобашкир. Комментировать сказки дядюшки Шамиля не хочу»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала интервью экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова о работе в «Спартаке».

    «Комментировать сказки дядюшки Шамиля не хочу. Особенно комична часть о Мозесе, которого мы вели с января 2020 года, когда игрок вернулся из аренды из «Фенербахче» в «Интер». Шамиль в это время трудился в «Уфе».

    Эффективному менеджеру пора начать писать книги — лучше всего в жанре фэнтези или вести марафоны желаний. Настоящий инфобашкир», — сказала Салихова.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2022 12:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2389

      serglider 22 февраля 2022, 16:34

      Особенно мне понравилась фраза "Мы вели Мозесе"! Интересно с кем и куда она вела Мозесе? Явно без наших "Наташек", тут дело не обошлось)))

      1
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      Рейтинг: +14466

      playsh 22 февраля 2022, 13:20

      Ну что напали на Спартаковскую барышню,она очень себе трезвомыслящая дама.
      Конечно,где здесь вымысел,где лукавство,где правда мы с Вами вряд ли узнаем,уж много у Бомбардира источников,где работают одни лишь"журналюги",как сказал бы незабвенный Градский Александр Борисович.

      3
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 22 февраля 2022, 13:01

      Show must go on, хотя уже задолбали всех.

      2
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      Рейтинг: +14466

      playsh > NewLife 22 февраля 2022, 13:24

      Шоу режиссируют журналюги под чей-то заказ.

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      Рейтинг: +28519

      JTherry > playsh 22 февраля 2022, 13:35

      шоу срежиссировал Головин, полный текст интервью в sports.ru...

      2
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      Рейтинг: +1311

      Taps 22 февраля 2022, 12:52

      Опять эта базарная баба вылезла ...

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