Зарема: «Газизов – настоящий инфобашкир. Комментировать сказки дядюшки Шамиля не хочу»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала интервью экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова о работе в «Спартаке».

«Комментировать сказки дядюшки Шамиля не хочу. Особенно комична часть о Мозесе, которого мы вели с января 2020 года, когда игрок вернулся из аренды из «Фенербахче» в «Интер». Шамиль в это время трудился в «Уфе».

Эффективному менеджеру пора начать писать книги — лучше всего в жанре фэнтези или вести марафоны желаний. Настоящий инфобашкир», — сказала Салихова.