Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газизов: «У Заремы куча статистики в голове, и она думает, что это футбол. Но в игре есть не только цифры – даже собаки на стадионе играют роль»

Газизов: «У Заремы куча статистики в голове, и она думает, что это футбол. Но в игре есть не только цифры – даже собаки на стадионе играют роль»

22 февраля 2022, 11:45
2

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

– Как долго длились переговоры со «Спартаком»?

– Недели две.

– Правда, что Зарема проводила с вами собеседование?

– Я видел ее. Если это было собеседование, то ладно, назовите так. Но один на один мы не оставались.

– Кто-то еще присутствовал?

– Леонид Арнольдович.

– Как это выглядело? Вы с Федуном разговариваете, а она молчит? Или тоже общается как равный партнер?

– Я не считал, что она равный партнер.

– На тех встречах она хорошо говорила о футболе? Было заметно, что она разбирается?

– Она хочет разбираться, пытается, все нормально видит. Но она футбольный болельщик, не специалист. Болельщики очень разбираются в футболе, у них знания не скажу что больше моих, но они фамилиями сыпят, у них куча статистики в голове, и они думают, что это футбол.

Да, это часть футбола, но сам футбол намного больше. В нем много факторов, не только цифры и не только профили игроков. Футбол не заканчивается после 90 минут на поле. Работа идет до и после. Есть стафф, есть офис, болельщики. Даже собаки, которые присутствуют на стадионе, играют роль в футболе.

На той встрече мы договорились о многих вещах: как я буду работать, что я буду делать. То есть в начале все было нормально.

– Вы договаривались лично с Федуном?

– Конечно. А с кем? Там один человек.

– Судя по интервью Собчак, Зарема давно влияет на «Спартак». Она была против увольнения Эмери и назначения Аленичева, спродюсировала покупку Ларссона. Логично было бы договариваться и с ней.

– Я могу встретить болельщика, он скажет: «Я влияю на «Уфу». Вот я с тобой тогда поговорил, и это сыграло большую роль». Влияет он? По его мнению – да.

Мозг создан так, что мы помним только плюсовой вариант. Человек говорит: «Помнишь, я тебе предлагал игрока пять лет назад?» – «Ну?» – «Ты знаешь, где он сейчас? Там-то». – «Слушай, ну ты мне до этого еще 15 предложил, и где они? Их нет».

Мои близкие тоже разбираются в футболе, но это не значит, что они принимают решения.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1645521528
Вполне здраво мыслит. По крайней мере, в этом интервью всё логично и последовательно объясняет и рассказывает. Тока немного нервно.. )) Хотя... с этой бешеной башкиркой станешь нервным...
Ответить
Hektor 84
1645656761
Больной идиот
Ответить
Главные новости
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
11:29
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
1
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
7
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
1
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
09:48
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
8
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
08:59
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
5
Все новости
Все новости
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
8
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
5
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
18
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
9
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
22
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
30
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
7
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
17
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+