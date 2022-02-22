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    Газизов: «У Заремы куча статистики в голове, и она думает, что это футбол. Но в игре есть не только цифры – даже собаки на стадионе играют роль»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

    – Как долго длились переговоры со «Спартаком»?

    – Недели две.

    – Правда, что Зарема проводила с вами собеседование?

    – Я видел ее. Если это было собеседование, то ладно, назовите так. Но один на один мы не оставались.

    – Кто-то еще присутствовал?

    – Леонид Арнольдович.

    – Как это выглядело? Вы с Федуном разговариваете, а она молчит? Или тоже общается как равный партнер?

    – Я не считал, что она равный партнер.

    – На тех встречах она хорошо говорила о футболе? Было заметно, что она разбирается?

    – Она хочет разбираться, пытается, все нормально видит. Но она футбольный болельщик, не специалист. Болельщики очень разбираются в футболе, у них знания не скажу что больше моих, но они фамилиями сыпят, у них куча статистики в голове, и они думают, что это футбол.

    Да, это часть футбола, но сам футбол намного больше. В нем много факторов, не только цифры и не только профили игроков. Футбол не заканчивается после 90 минут на поле. Работа идет до и после. Есть стафф, есть офис, болельщики. Даже собаки, которые присутствуют на стадионе, играют роль в футболе.

    На той встрече мы договорились о многих вещах: как я буду работать, что я буду делать. То есть в начале все было нормально.

    – Вы договаривались лично с Федуном?

    – Конечно. А с кем? Там один человек.

    – Судя по интервью Собчак, Зарема давно влияет на «Спартак». Она была против увольнения Эмери и назначения Аленичева, спродюсировала покупку Ларссона. Логично было бы договариваться и с ней.

    – Я могу встретить болельщика, он скажет: «Я влияю на «Уфу». Вот я с тобой тогда поговорил, и это сыграло большую роль». Влияет он? По его мнению – да.

    Мозг создан так, что мы помним только плюсовой вариант. Человек говорит: «Помнишь, я тебе предлагал игрока пять лет назад?» – «Ну?» – «Ты знаешь, где он сейчас? Там-то». – «Слушай, ну ты мне до этого еще 15 предложил, и где они? Их нет».

    Мои близкие тоже разбираются в футболе, но это не значит, что они принимают решения.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

    Источник: Sports.ru

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    22.02.2022 11:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 24 февраля 2022, 01:52

      Больной идиот

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20841

      derrik2000 22 февраля 2022, 12:18

      Вполне здраво мыслит.
      По крайней мере, в этом интервью всё логично и последовательно объясняет и рассказывает.
      Тока немного нервно.. ))
      Хотя... с этой бешеной башкиркой станешь нервным...

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