Газизов: «У Заремы куча статистики в голове, и она думает, что это футбол. Но в игре есть не только цифры – даже собаки на стадионе играют роль»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

– Как долго длились переговоры со «Спартаком»?

– Недели две.

– Правда, что Зарема проводила с вами собеседование?

– Я видел ее. Если это было собеседование, то ладно, назовите так. Но один на один мы не оставались.

– Кто-то еще присутствовал?

– Леонид Арнольдович.

– Как это выглядело? Вы с Федуном разговариваете, а она молчит? Или тоже общается как равный партнер?

– Я не считал, что она равный партнер.

– На тех встречах она хорошо говорила о футболе? Было заметно, что она разбирается?

– Она хочет разбираться, пытается, все нормально видит. Но она футбольный болельщик, не специалист. Болельщики очень разбираются в футболе, у них знания не скажу что больше моих, но они фамилиями сыпят, у них куча статистики в голове, и они думают, что это футбол.

Да, это часть футбола, но сам футбол намного больше. В нем много факторов, не только цифры и не только профили игроков. Футбол не заканчивается после 90 минут на поле. Работа идет до и после. Есть стафф, есть офис, болельщики. Даже собаки, которые присутствуют на стадионе, играют роль в футболе.

На той встрече мы договорились о многих вещах: как я буду работать, что я буду делать. То есть в начале все было нормально.

– Вы договаривались лично с Федуном?

– Конечно. А с кем? Там один человек.

– Судя по интервью Собчак, Зарема давно влияет на «Спартак». Она была против увольнения Эмери и назначения Аленичева, спродюсировала покупку Ларссона. Логично было бы договариваться и с ней.

– Я могу встретить болельщика, он скажет: «Я влияю на «Уфу». Вот я с тобой тогда поговорил, и это сыграло большую роль». Влияет он? По его мнению – да.

Мозг создан так, что мы помним только плюсовой вариант. Человек говорит: «Помнишь, я тебе предлагал игрока пять лет назад?» – «Ну?» – «Ты знаешь, где он сейчас? Там-то». – «Слушай, ну ты мне до этого еще 15 предложил, и где они? Их нет».

Мои близкие тоже разбираются в футболе, но это не значит, что они принимают решения.