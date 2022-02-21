Мартинс Перейра: «Не могу сказать, что раньше много знал о «Спартаке»

Новичок «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал о впечатлениях от игры против Криштиану Роналду, а также от осенних матчей московской команды с «Наполи».

– Осенью ты дебютировал в групповом турнире Лиги чемпионов. В том числе помог «Янг Бойз» обыграть «Манчестер Юнайтед». Как тебе удалось справиться с Криштиану Роналду?

– Сыграть в таком турнире – мечта любого игрока, а мы еще и победили «МЮ» в первом туре. Это было что-то невероятное!

Кстати, против Роналду я до этого уже играл: в последние годы сборная Люксембурга часто пересекалась с португальцами. Противостоять лучшим игрокам мира всегда интересно.

– «Спартак» в этом сезоне тоже хорош в Лиге Европы. Смотрел наши матчи против «Наполи»?

– Я видел моменты этих встреч и оценил, с какой страстью играла команда, как здорово парни бились друг за друга. Не могу сказать, что раньше много знал о «Спартаке».

Но игроки и персонал уже рассказали, насколько у нас большой и популярный клуб. И мне очень хочется как можно чаще радовать фанатов своей игрой.