«Ювентус» готов платить Дибале 8 миллионов в год и 2-3 миллиона бонусами, если агент откажется от большей части комиссии

«Ювентус» готов продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой, сообщает Calciomercato.
По информации источника, туринский клуб предложит аргентинцу те же условия, что и осенью: 8 миллионов евро в год и 2-3 миллиона в качестве бонусов.
«Ювентус» предложит этот контракт Дибале в конце недели при условии, что агент игрока Хорхе Антун откажется от значительной части комиссии.
- В этом сезоне Дибала забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах.
- Его контракт с «Ювентусом» истекает в июне.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
Источник: Calciomercato