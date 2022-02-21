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  • «Ювентус» готов платить Дибале 8 миллионов в год и 2-3 миллиона бонусами, если агент откажется от большей части комиссии

«Ювентус» готов платить Дибале 8 миллионов в год и 2-3 миллиона бонусами, если агент откажется от большей части комиссии

21 февраля 2022, 14:25
2

«Ювентус» готов продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой, сообщает Calciomercato.

По информации источника, туринский клуб предложит аргентинцу те же условия, что и осенью: 8 миллионов евро в год и 2-3 миллиона в качестве бонусов.

«Ювентус» предложит этот контракт Дибале в конце недели при условии, что агент игрока Хорхе Антун откажется от значительной части комиссии.

  • В этом сезоне Дибала забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах.
  • Его контракт с «Ювентусом» истекает в июне.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

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Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Ювентус Дибала Пауло
Комментарии (2)
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portero
1645447754
Агенты офигели!! Для них надо вводить потолок доходов и контролировать....
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ItalianFootball
1645514061
Яблочками его б покормить или витаминками. Опять сломался((((
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