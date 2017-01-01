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    «Ювентус» готов платить Дибале 8 миллионов в год и 2-3 миллиона бонусами, если агент откажется от большей части комиссии

    «Ювентус» готов продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, туринский клуб предложит аргентинцу те же условия, что и осенью: 8 миллионов евро в год и 2-3 миллиона в качестве бонусов.

    «Ювентус» предложит этот контракт Дибале в конце недели при условии, что агент игрока Хорхе Антун откажется от значительной части комиссии.

    • В этом сезоне Дибала забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах.
    • Его контракт с «Ювентусом» истекает в июне.
    • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

    Дибала пропустит первый матч с «Вильярреалом» в ЛЧ (Ди Марцио)

    «Интер» может подписать Дибалу, Скамакку или Дэвида в случае продажи Лаутаро

    «Челси», «ПСЖ», «Барселона», «Интер» – претенденты на летний трансфер Дибалы

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59082

      portero 1 час назад

      Агенты офигели!! Для них надо вводить потолок доходов и контролировать....

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