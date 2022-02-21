«Ювентус» готов платить Дибале 8 миллионов в год и 2-3 миллиона бонусами, если агент откажется от большей части комиссии

«Ювентус» готов продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой, сообщает Calciomercato.

По информации источника, туринский клуб предложит аргентинцу те же условия, что и осенью: 8 миллионов евро в год и 2-3 миллиона в качестве бонусов.

«Ювентус» предложит этот контракт Дибале в конце недели при условии, что агент игрока Хорхе Антун откажется от значительной части комиссии.