«Ювентус» готов платить Дибале 8 миллионов в год и 2-3 миллиона бонусами, если агент откажется от большей части комиссии

«Ювентус» готов продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой, сообщает Calciomercato.

По информации источника, туринский клуб предложит аргентинцу те же условия, что и осенью: 8 миллионов евро в год и 2-3 миллиона в качестве бонусов.

«Ювентус» предложит этот контракт Дибале в конце недели при условии, что агент игрока Хорхе Антун откажется от значительной части комиссии.

В этом сезоне Дибала забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах.

Его контракт с «Ювентусом» истекает в июне.

Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

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