Керк: «Меня удивили высокие здания в Москве. Не ожидал, что они тут будут»

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк рассказал, что его удивило в Москве.

— Какие были первые впечатления после прилeта в Москву?

— Это была не просто поездка. Это было интервью — почти как сейчас. Хорошо помню, что был сильнейший холод. Но я увидел очень много красивых мест.

— Утрехт город небольшой. А какие отличия между Амстердамом и Москвой?

— На самом деле я не из Утрехта. А из Амстердама. Погода у нас часто бывает похожа. Но Москва намного больше, чем Амстердам.

Жизнь там примерно такая же, как в Москве. Для меня это не имеет большого значения, так как я мало куда хожу.

Я удивился тому, как водят в Москве. Высокие здания удивили, я не ожидал, что они тут будут. Они действительно огромные.