Керк: «Меня удивили высокие здания в Москве. Не ожидал, что они тут будут»

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк рассказал, что его удивило в Москве.
— Какие были первые впечатления после прилeта в Москву?
— Это была не просто поездка. Это было интервью — почти как сейчас. Хорошо помню, что был сильнейший холод. Но я увидел очень много красивых мест.
— Утрехт город небольшой. А какие отличия между Амстердамом и Москвой?
— На самом деле я не из Утрехта. А из Амстердама. Погода у нас часто бывает похожа. Но Москва намного больше, чем Амстердам.
Жизнь там примерно такая же, как в Москве. Для меня это не имеет большого значения, так как я мало куда хожу.
Я удивился тому, как водят в Москве. Высокие здания удивили, я не ожидал, что они тут будут. Они действительно огромные.
- В прошлом году «Локо» купил Керка за 6 миллионов евро.
- Он заключил контракт до конца сезона-2024/25.
- В 15 матчах голландец забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
Источник: сайт «Локомотива»