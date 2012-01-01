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    Керк: «Меня удивили высокие здания в Москве. Не ожидал, что они тут будут»

    Нападающий «Локомотива» Джирано Керк рассказал, что его удивило в Москве.

    — Какие были первые впечатления после прилeта в Москву?

    — Это была не просто поездка. Это было интервью — почти как сейчас. Хорошо помню, что был сильнейший холод. Но я увидел очень много красивых мест.

    — Утрехт город небольшой. А какие отличия между Амстердамом и Москвой?

    — На самом деле я не из Утрехта. А из Амстердама. Погода у нас часто бывает похожа. Но Москва намного больше, чем Амстердам.

    Жизнь там примерно такая же, как в Москве. Для меня это не имеет большого значения, так как я мало куда хожу.

    Я удивился тому, как водят в Москве. Высокие здания удивили, я не ожидал, что они тут будут. Они действительно огромные.

    • В прошлом году «Локо» купил Керка за 6 миллионов евро.
    • Он заключил контракт до конца сезона-2024/25.
    • В 15 матчах голландец забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

    Источник: сайт «Локомотива»

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