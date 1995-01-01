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    Дембеле и Обамеянг – в старте «Барселоны» на матч с «Валенсией»

    Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Барселоны» на матч 25-го тура Примеры. Матч начнется сегодня в 18:15 по московскому времени.

    С первых минут сыграют нападающие каталонцев Усман Дембеле и Пьер-Эмерик Обамеянг.

    У «Валенсии» место в воротах займет грузинский вратарь Гиорги Мамардашвили.

    «Валенсия»: Мамардашвили, Гайя, Альдерете, Дьякаби, Фулкье, Солер, Гильямон, Мориба, Хиль, Гедеш, Дуро.

    «Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Араухо, Дест, де Йонг, Бускетс, Гави, Торрес, Обамеянг, Дембеле.

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    Источник: «Бомбардир»

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