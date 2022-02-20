Дембеле и Обамеянг – в старте «Барселоны» на матч с «Валенсией»

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Барселоны» на матч 25-го тура Примеры. Матч начнется сегодня в 18:15 по московскому времени.

С первых минут сыграют нападающие каталонцев Усман Дембеле и Пьер-Эмерик Обамеянг.

У «Валенсии» место в воротах займет грузинский вратарь Гиорги Мамардашвили.

«Валенсия»: Мамардашвили, Гайя, Альдерете, Дьякаби, Фулкье, Солер, Гильямон, Мориба, Хиль, Гедеш, Дуро.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Араухо, Дест, де Йонг, Бускетс, Гави, Торрес, Обамеянг, Дембеле.

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