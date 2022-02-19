Карраскаль: «Я очень доволен переходом в ЦСКА»

Новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился эмоциями в связи с трансфером в московский клуб.

«Я очень доволен переходом в ЦСКА. Хочу передать эмоции, которые меня переполняют, своим партнерам. Я хочу их скорее увидеть.

Я приехал сюда помогать, добавлять и давать все то, что могу. Мой потенциал направлен на помощь ЦСКА. Я очень рад этому шагу в моей карьере. Это шаг вперед.

Интерес возник еще раньше, но тогда не получилось перейти из-за определенных ситуаций. Но недавно возникли новые переговоры. И я уже знал, про что идет речь, поэтому не сомневался.

Мы поговорили с моим агентом, и я с удовольствием принял приглашение и быстро согласился», – сказал колумбиец.