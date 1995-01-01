Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Карраскаль: «Я очень доволен переходом в ЦСКА»

    Новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился эмоциями в связи с трансфером в московский клуб.

    «Я очень доволен переходом в ЦСКА. Хочу передать эмоции, которые меня переполняют, своим партнерам. Я хочу их скорее увидеть.

    Я приехал сюда помогать, добавлять и давать все то, что могу. Мой потенциал направлен на помощь ЦСКА. Я очень рад этому шагу в моей карьере. Это шаг вперед.

    Интерес возник еще раньше, но тогда не получилось перейти из-за определенных ситуаций. Но недавно возникли новые переговоры. И я уже знал, про что идет речь, поэтому не сомневался.

    Мы поговорили с моим агентом, и я с удовольствием принял приглашение и быстро согласился», – сказал колумбиец.

    • ЦСКА арендовал Карраскаля до конца сезона.
    • У клуба РПЛ будет право выкупа.
    • Полузащитник перешел из «Ривер Плейта».

    Карраскаль: «Друзья сказали мне, чтобы я ехал в Россию, так как здесь все отлично»

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13942

      Cleaner 1 час назад

      ЦСКА взял курс на Еврокубки.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94218
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68783
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru