«Милан» готов продлить контракт с 40-летним Ибрагимовичем при условии сокращения зарплаты в 2,3 раза

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может остаться в команде еще на один сезон.
Клуб готов предложить 40-летнему футболисту новый контракт до 2023 года, если он согласится на значительное уменьшение зарплаты.
Сейчас швед зарабатывает 7 миллионов евро. «Милан» хочет сократить оклад до 3 миллионов, и чтобы за счет бонусов он мог вырасти до 5 миллионов.
Ибрагимович примет решение о своем будущем после мартовских стыковых матчей отбора ЧМ-2022.
- В этом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- С 23 января Ибрагимович не играет из-за травмы.
Источник: Sport Mediaset