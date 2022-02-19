«Милан» готов продлить контракт с 40-летним Ибрагимовичем при условии сокращения зарплаты в 2,3 раза

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может остаться в команде еще на один сезон.

Клуб готов предложить 40-летнему футболисту новый контракт до 2023 года, если он согласится на значительное уменьшение зарплаты.

Сейчас швед зарабатывает 7 миллионов евро. «Милан» хочет сократить оклад до 3 миллионов, и чтобы за счет бонусов он мог вырасти до 5 миллионов.

Ибрагимович примет решение о своем будущем после мартовских стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

В этом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

С 23 января Ибрагимович не играет из-за травмы.

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