Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    «Милан» готов продлить контракт с 40-летним Ибрагимовичем при условии сокращения зарплаты в 2,3 раза

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может остаться в команде еще на один сезон.

    Клуб готов предложить 40-летнему футболисту новый контракт до 2023 года, если он согласится на значительное уменьшение зарплаты.

    Сейчас швед зарабатывает 7 миллионов евро. «Милан» хочет сократить оклад до 3 миллионов, и чтобы за счет бонусов он мог вырасти до 5 миллионов.

    Ибрагимович примет решение о своем будущем после мартовских стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

    • В этом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • С 23 января Ибрагимович не играет из-за травмы.

    Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей

    Мальдини: «Ибрагимович не планирует завершать карьеру»

    40-летний Ибрагимович травмировался в матче с «Ювентусом»

    Ибрагимович: «Посоветовал Мбаппе перейти в «Реал»

    Источник: Sport Mediaset

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94218
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68783
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru