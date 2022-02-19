Агуэро готов войти в тренерский штаб сборной Аргентины на ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро собирается поехать на ближайший чемпионат мира в качестве тренера.

«Я хочу поехать на ЧМ-2022 в Катаре. На этой неделе у нас будет встреча. Готов войти в тренерский штаб. Уже говорил по этому поводу с главным тренером Лионелем Скалони и с президентом федерации футбола Клаудио Тапиа.

Мы должны попробовать. Реальность такова, что если я поеду на чемпионат мира, то буду тренироваться с парнями. Это не проблема. Я хочу быть там и стать для них мотивацией», – сказал Агуэро.

Форвард в конце прошлого года закончил карьеру в 33 года.

Причина – проблемы с сердцем.

Агуэро выступал за сборную с 2006 по 2021 год – 101 матч и 41 гол.

Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей