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    Агуэро готов войти в тренерский штаб сборной Аргентины на ЧМ-2022

    Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро собирается поехать на ближайший чемпионат мира в качестве тренера.

    «Я хочу поехать на ЧМ-2022 в Катаре. На этой неделе у нас будет встреча. Готов войти в тренерский штаб. Уже говорил по этому поводу с главным тренером Лионелем Скалони и с президентом федерации футбола Клаудио Тапиа.

    Мы должны попробовать. Реальность такова, что если я поеду на чемпионат мира, то буду тренироваться с парнями. Это не проблема. Я хочу быть там и стать для них мотивацией», – сказал Агуэро.

    • Форвард в конце прошлого года закончил карьеру в 33 года.
    • Причина – проблемы с сердцем.
    • Агуэро выступал за сборную с 2006 по 2021 год – 101 матч и 41 гол.

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    Источник: Goal.com

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