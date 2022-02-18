«Больше ничего не пишите, уже еду!». ЦСКА в анонсе Карраскаля обыграл представление Язиджи с «Наташами»

Пресс-служба ЦСКА презентовала новичка Хорхе Карраскаля. В представлении игрока содержится шуточная переписка с ним.

«Больше ничего не пишите, я уже еду!» – якобы отвечает Карраскаль, что, очевидно, выступает обыгрышем презентации Юсуфа Язиджи.

ЦСКА в январе в видеопредставлении турка Язиджи завлекал его в Москву «Наташами».

Москвичи заплатят 300 тысяч евро за аренду колумбийца с опцией выкупа.

Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.

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