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    «Больше ничего не пишите, уже еду!». ЦСКА в анонсе Карраскаля обыграл представление Язиджи с «Наташами»

    Пресс-служба ЦСКА презентовала новичка Хорхе Карраскаля. В представлении игрока содержится шуточная переписка с ним.

    «Больше ничего не пишите, я уже еду!» – якобы отвечает Карраскаль, что, очевидно, выступает обыгрышем презентации Юсуфа Язиджи.

    • ЦСКА в январе в видеопредставлении турка Язиджи завлекал его в Москву «Наташами».
    • Москвичи заплатят 300 тысяч евро за аренду колумбийца с опцией выкупа.
    • Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.

    ЦСКА за пять дней до дерби со «Спартаком» проведет контрольный матч с последней командой ФНЛ «Текстильщиком» (Сергей Ильев)

    «Хорхе, ты дома!». ЦСКА объявил об аренде Карраскаля

    Агент Гбамена: «Переход в ЦСКА может случиться»

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +468

      Schicko_008 45 минут назад

      Меня одного это бесит?

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      Рейтинг: +14591

      Hektor 84 45 минут назад

      Хахахахахахахахахахахахахахахахахах! Люди которые устраивают эти представления позорят ослятню! Клинер ты где??? Наташки, лавочники, не грилы за 10 лямов. Кто следующий?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +478

      Demgel > Hektor 84 30 минут назад

      Вот насчет "Наташек" тут просто лютая дичь,но и помимо них проблем у армейцев хватает.А вот когда то был Кубок УЕФА и четвертьфинал ЛЧ.Сейчас только настальгия спасает(((

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