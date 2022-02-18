«Больше ничего не пишите, уже еду!». ЦСКА в анонсе Карраскаля обыграл представление Язиджи с «Наташами»

Меня одного это бесит?
Пресс-служба ЦСКА презентовала новичка Хорхе Карраскаля. В представлении игрока содержится шуточная переписка с ним.
«Больше ничего не пишите, я уже еду!» – якобы отвечает Карраскаль, что, очевидно, выступает обыгрышем презентации Юсуфа Язиджи.
- ЦСКА в январе в видеопредставлении турка Язиджи завлекал его в Москву «Наташами».
- Москвичи заплатят 300 тысяч евро за аренду колумбийца с опцией выкупа.
- Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.
February 18, 2022
ЦСКА за пять дней до дерби со «Спартаком» проведет контрольный матч с последней командой ФНЛ «Текстильщиком» (Сергей Ильев)
«Хорхе, ты дома!». ЦСКА объявил об аренде Карраскаля