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    Дзюба – в топ-3 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках. До Кержакова – 4 гола

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче с «Бетисом» (2:3) в 1/16 финала Лиги Европы.

    33-летний форвард вошел в топ-3 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках, забив 24-й гол. Он обошел экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия (23).

    Рекорд по этому показателю принадлежит бывшему нападающему ЦСКА Вагнеру Лаву (30). У экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова 28 мячей.

    • Дзюба забил в еврокубках впервые с ноября 2020 года.
    • В этом сезоне он провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

    Дзюба: «Зенит» не имеет права играть боязливо на европейской арене»

    Дзюба забил в еврокубках впервые с ноября 2020 года

    Петржела: «Зенит» не проиграет «Бетису». Дзюба выйдет играть за новый контракт как лев»

    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6516

      mamba9090909 17 минут назад

      Один мяч отскочил от него в ворота, а вот два раза, получив мяч в ноги, в двух метрах от линии ворот, он не знал, что с ним делать.

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      Рейтинг: +101

      Бомжи - гомики 36 минут назад

      зато он стал Топ 1 в списке "дрочеров"

      0
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      Рейтинг: +6516

      mamba9090909 > Бомжи - гомики 19 минут назад

      Твоя любимая тема, гомик?))

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