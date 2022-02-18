Дзюба – в топ-3 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках. До Кержакова – 4 гола

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче с «Бетисом» (2:3) в 1/16 финала Лиги Европы.
33-летний форвард вошел в топ-3 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках, забив 24-й гол. Он обошел экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия (23).
Рекорд по этому показателю принадлежит бывшему нападающему ЦСКА Вагнеру Лаву (30). У экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова 28 мячей.
- Дзюба забил в еврокубках впервые с ноября 2020 года.
- В этом сезоне он провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
Источник: телеграм-канал «Зенита»