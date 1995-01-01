Дзюба – в топ-3 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках. До Кержакова – 4 гола

Один мяч отскочил от него в ворота, а вот два раза, получив мяч в ноги, в двух метрах от линии ворот, он не знал, что с ним делать.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче с «Бетисом» (2:3) в 1/16 финала Лиги Европы.
33-летний форвард вошел в топ-3 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках, забив 24-й гол. Он обошел экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия (23).
Рекорд по этому показателю принадлежит бывшему нападающему ЦСКА Вагнеру Лаву (30). У экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова 28 мячей.
- Дзюба забил в еврокубках впервые с ноября 2020 года.
- В этом сезоне он провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
Дзюба: «Зенит» не имеет права играть боязливо на европейской арене»
Дзюба забил в еврокубках впервые с ноября 2020 года
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