Дзюба – в топ-3 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках. До Кержакова – 4 гола

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче с «Бетисом» (2:3) в 1/16 финала Лиги Европы.

33-летний форвард вошел в топ-3 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках, забив 24-й гол. Он обошел экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия (23).

Рекорд по этому показателю принадлежит бывшему нападающему ЦСКА Вагнеру Лаву (30). У экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова 28 мячей.