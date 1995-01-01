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    «Зенит» проигрывает «Бетису» 2:3 после первого тайма

    «Зенит» принимает «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Испанцы вели в два мяча к 18-й минуте – отличились Гидо Родригес и Виллиан Жозе.

    Затем петербуржцы отыгрались – в течение трех минут забили Артем Дзюба и Малком.

    Однако в конце первого тайма гости снова вышли вперед благодаря голу Андреса Гуардадо.

    • Игра началась в 20:45 мск.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.
    • Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

    Смотрите Зенит – Бетис и забирайте бесплатно фрибет 2000

    Алберто и Сергеев дебютировали за «Зенит» в матче с «Бетисом»

    «Зенит» пропустил 3 гола до перерыва впервые с августа 2018 года

    Семак сделал две замены в перерыве матча «Зенит» – «Бетис»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:37
    Комментарии7
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      Рейтинг: +14066

      житель СПб 39 секунд назад

      Все печально... Пелигрини надо оставить в СПб. Вот такой тренер нам подошел бы..

      0
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      Рейтинг: +4928

      AtticusFinch 11 минут назад

      комментатор сидит Семака нахваливает...то ли дурак, то ли ГазПромМедиа за это доплачивает....

      1
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      Рейтинг: +246

      pele1981 > AtticusFinch 12 минут назад

      Денег за это дают

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +454

      Demgel 30 минут назад

      Пока только смешно за Зенит)2 мяча отквитали и потом можно сказать забили себе.

      0
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      Рейтинг: +423

      Drapik 47 минут назад

      результативный первый тайм обычно означает 0-1 гола во втором
      к сожалению, больше чем на 2:3 в Питере и безвольную игру в Севилье рассчитывать не приходится
      приучил Семак к сливам в еврокубках

      3
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      Рейтинг: +3737

      Красногорск_Фан 52 минуты назад

      Верховые ставочники покупают по Бентли. Игра смотрится, жаль когда включил когда уже было 2-0. Ну ...удачи Синиту. Очень нужна!!! Дзюба царь. А что толку если еще напихают такими темпами. Плюс наши во втором тайме выдыхаются. Удача понадобится.

      1
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      Рейтинг: +3665

      Черкизовский Кот 52 минуты назад

      Хоакин - красавчик: отдал голевую. Вот бы ещё гол забил ветеран!

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