«Зенит» проигрывает «Бетису» 2:3 после первого тайма

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«Зенит» принимает «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Испанцы вели в два мяча к 18-й минуте – отличились Гидо Родригес и Виллиан Жозе.
Затем петербуржцы отыгрались – в течение трех минут забили Артем Дзюба и Малком.
Однако в конце первого тайма гости снова вышли вперед благодаря голу Андреса Гуардадо.
- Игра началась в 20:45 мск.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.
- Ответный матч пройдет через неделю в Испании.
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