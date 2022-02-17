«Зенит» отыгрался с 0:2 в матче с «Бетисом». Забили Дзюба и Малком

«Зенит» принимает «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Испанцы открыли счет уже на восьмой минуте – после навеса со штрафного головой забил Гидо Родригес. Через десять минут удвоил преимущество гостей Виллиан Жозе. На 25-й минуте один мяч отыграл Артем Дзюба, а на 28-й – Малком сравнял счет.

Игра началась в 20:45 мск.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.

Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

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