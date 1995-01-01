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    «Зенит» отыгрался с 0:2 в матче с «Бетисом». Забили Дзюба и Малком

    «Зенит» принимает «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Испанцы открыли счет уже на восьмой минуте – после навеса со штрафного головой забил Гидо Родригес. Через десять минут удвоил преимущество гостей Виллиан Жозе. На 25-й минуте один мяч отыграл Артем Дзюба, а на 28-й – Малком сравнял счет.

    • Игра началась в 20:45 мск.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.
    • Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

    Смотрите Зенит – Бетис и забирайте бесплатно фрибет 2000

    Алберто и Сергеев дебютировали за «Зенит» в матче с «Бетисом»

    «Зенит» пропустил 3 гола до перерыва впервые с августа 2018 года

    Семак сделал две замены в перерыве матча «Зенит» – «Бетис»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:14
    Комментарии60
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    • ...
      Рейтинг: +14066

      житель СПб 13 минут назад

      Такое впечатление, что Семак почувствовал: терпение в его отношении заканчивается, даже у героя труда...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      Suvorov51 14 минут назад

      Как правильно поступил Семак. что убрал Гнелицкого. ждем тебя в Туле. там тебе быстро подскажут как нужно играть в защите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1378

      Тазит 47 минут назад

      Семаку нужно в школе ОБЖ преподавать, не его это - тренировать.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +58804

      portero > Тазит 16 минут назад

      Однозначно ссыкло тупое этот Семак...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      Suvorov51 50 минут назад

      А если честно что те навоз. что эти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3226

      ААМ 51 минуту назад

      Ракицкому, привезшему два гола в ворота Зенита, надо указать на дверь

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      Stavr007 > ААМ 49 минут назад

      у всех бывают падения, не нужно забывать сколько он сделал для клуба до этого

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6593

      R_a_i_n > ААМ 43 минуты назад

      я б сказал три гола. третий тоже забит из зоны цз

      2
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      ...
      Рейтинг: +4928

      AtticusFinch > R_a_i_n 16 минут назад

      Я бы сказал, там и Мишаня Кержаков в деле - 2 мяча проводил взглядом, третий дал пас в спину Ракицкому, возле которого толпа игроков Бетиса стояла...тот пока раскорячился -уже поздняк...

      1
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      Рейтинг: +58804

      portero > ААМ 16 минут назад

      Втоой гол Керж мудак...

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      Ответить
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      Рейтинг: +14066

      житель СПб 53 минуты назад

      Защитник должен встречать и блокировать удары. А они - гуляют.

      1
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      Рейтинг: +473

      Suvorov51 53 минуты назад

      Вот слушаю Буланова. плетет с Быстрым не понятно что

      0
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      Рейтинг: +14066

      житель СПб 54 минуты назад

      Прав Радимов: Зенит вышел играть не подготовленным. Из обороны выйти не в состоянии. Играет только несколько человек из команды. Где Семак???!!!
      Гнать.

      1
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      Рейтинг: +58804

      portero > житель СПб 13 минут назад

      Ну так это Семак!!! Кто выпустил этот состав, не выпустил ни одного новичка, а хотел играть от обороны...б

      0
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      Рейтинг: +9593

      Alekxei Z. 54 минуты назад

      Конечно защита в обоих командах не о чём.
      Клаудиньо , ты где ?
      Всем хаятелям , Дзюба в Питере лучший, в первом тайме.

      1
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      Рейтинг: +473

      Suvorov51 > Alekxei Z. 51 минуту назад

      Матч состоит из двух таймов. давай посмотрим и в конце определим кто лучший

      0
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      Рейтинг: +14066

      житель СПб > Suvorov51 19 минут назад

      А про Дзюбу уже давно известно: он может играть 60 минут. И лучше, к примеру, чем Дзагоев - про которого недавно писали, что его время это 40 минут.

      0
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      Рейтинг: +2428

      petrucho-spb 54 минуты назад

      Нормально всё в нападение. а вот в защите...Об этом сколько былдо сказано. Ляпы ляпы....

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