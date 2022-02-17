«Зенит» отыгрался с 0:2 в матче с «Бетисом». Забили Дзюба и Малком

«Зенит» принимает «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Испанцы открыли счет уже на восьмой минуте – после навеса со штрафного головой забил Гидо Родригес. Через десять минут удвоил преимущество гостей Виллиан Жозе. На 25-й минуте один мяч отыграл Артем Дзюба, а на 28-й – Малком сравнял счет.
- Игра началась в 20:45 мск.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.
- Ответный матч пройдет через неделю в Испании.
Источник: «Бомбардир»