Изидор: «Головин посоветовал перейти в «Локомотив». Сказал, что это очень крутой клуб»

Новичок «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, что на его переход в московский клуб повлиял полузащитник «Монако» Александр Головин.

— Как тебе Александр Головин?

— Головин — отличный парень, очень приятный. Это лучший игрок, он силeн технически. Головин в топе лучших игроков. Он мой друг. Так что, честно говоря, могу сказать о нeм только хорошее. Я знаю, что он здесь очень популярен.

Когда я сказал ему, что у меня есть возможность перейти в «Локомотив», он сказал мне приезжать, потому что это действительно очень крутой клуб и мне тут очень понравится. Я доволен, что послушал его совета.