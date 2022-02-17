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  • Изидор: «Головин посоветовал перейти в «Локомотив». Сказал, что это очень крутой клуб»

Изидор: «Головин посоветовал перейти в «Локомотив». Сказал, что это очень крутой клуб»

17 февраля 2022, 15:38
1

Новичок «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, что на его переход в московский клуб повлиял полузащитник «Монако» Александр Головин.

— Как тебе Александр Головин?

— Головин — отличный парень, очень приятный. Это лучший игрок, он силeн технически. Головин в топе лучших игроков. Он мой друг. Так что, честно говоря, могу сказать о нeм только хорошее. Я знаю, что он здесь очень популярен.

Когда я сказал ему, что у меня есть возможность перейти в «Локомотив», он сказал мне приезжать, потому что это действительно очень крутой клуб и мне тут очень понравится. Я доволен, что послушал его совета.

  • «Локо» купил форварда у «Монако» за 3,5 миллиона евро.
  • Француз подписал с новым клубом контракт до 2026 года.
  • Изидор взял 19-й игровой номер.

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Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Головин Александр Изидор Вильсон
Комментарии (1)
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Валерий2705
1645300582
Так себе вы друзья, н.а.е... он тебя))
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