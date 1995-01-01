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    Капелло: «Ливерпуль» сейчас слабее, чем несколько месяцев назад»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о состоянии «Ливерпуля». По его мнению, команда деградирует.

    «Нынешний «Ливерпуль» уже не тот, что был несколько месяцев назад.

    Юрген Клопп сказал, что это его самая сильная команда? Он бы так сказал в любом случае, чего вы от него ожидаете? В последнее время лучшим игроком матчей у «Ливерпуля» становился вратарь», – считает итальянец.

    • В 23:00 по Москве «Ливерпуль» начнет матч Лиги чемпионов против «Интера».
    • В АПЛ ливерпульцы идут 2-ми.
    • Капелло не тренирует в 2018 года.

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    Источник: твиттер Anfield Watch

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