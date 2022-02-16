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  • Капелло: «Ливерпуль» сейчас слабее, чем несколько месяцев назад»

Капелло: «Ливерпуль» сейчас слабее, чем несколько месяцев назад»

16 февраля 2022, 20:55
2

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о состоянии «Ливерпуля». По его мнению, команда деградирует.

«Нынешний «Ливерпуль» уже не тот, что был несколько месяцев назад.

Юрген Клопп сказал, что это его самая сильная команда? Он бы так сказал в любом случае, чего вы от него ожидаете? В последнее время лучшим игроком матчей у «Ливерпуля» становился вратарь», – считает итальянец.

  • В 23:00 по Москве «Ливерпуль» начнет матч Лиги чемпионов против «Интера».
  • В АПЛ ливерпульцы идут 2-ми.
  • Капелло не тренирует в 2018 года.

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Источник: твиттер Anfield Watch
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Ливерпуль Интер Капелло Фабио
Комментарии (2)
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portero
1645039923
Посмотрим, но думаю Интеру будет очень сложно добиться положительного результата ...
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Lipatoff
1645045148
Верно, и в этом их отличие от Сити, и как Хосепу удаётся держать ритм на протяжении нескольких сезонов, это просто космос
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