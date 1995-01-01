Капелло: «Ливерпуль» сейчас слабее, чем несколько месяцев назад»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о состоянии «Ливерпуля». По его мнению, команда деградирует.

«Нынешний «Ливерпуль» уже не тот, что был несколько месяцев назад.

Юрген Клопп сказал, что это его самая сильная команда? Он бы так сказал в любом случае, чего вы от него ожидаете? В последнее время лучшим игроком матчей у «Ливерпуля» становился вратарь», – считает итальянец.

В 23:00 по Москве «Ливерпуль» начнет матч Лиги чемпионов против «Интера».

В АПЛ ливерпульцы идут 2-ми.

Капелло не тренирует в 2018 года.

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