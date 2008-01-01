Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Хачатурянц: «Говорить о переносе реализации системы Fan ID на 2023 год преждевременно»

    Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию о возможном переносе реализации системы Fan ID.

    «На сегодняшний момент в законе установлен срок, что он должен начать действовать с 1 июня 2022 года. Но готовность применения закона будет уточняться в ближайшие месяцы. Это и создание платформы, и так далее.

    Могут ли перенести реализацию на следующий год? Зависит от дорожной карты, которая будет озвучена в апреле. Сейчас говорить о переносе преждевременно», – сказал Хачатурянц.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
    • Ее введение одобрила Госдума.

    Хачатурянц: «Fan ID не уничтожит фанатское движение»

    Хачатурянц останется главой судейского комитета РФС до конца сезона

    Хачатурянц – о Fan ID: «РПЛ не может повлиять на принятие закона. Будем регулярно встречаться с болельщиками»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94109
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68760
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru