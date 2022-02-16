Хачатурянц: «Говорить о переносе реализации системы Fan ID на 2023 год преждевременно»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию о возможном переносе реализации системы Fan ID.

«На сегодняшний момент в законе установлен срок, что он должен начать действовать с 1 июня 2022 года. Но готовность применения закона будет уточняться в ближайшие месяцы. Это и создание платформы, и так далее.

Могут ли перенести реализацию на следующий год? Зависит от дорожной карты, которая будет озвучена в апреле. Сейчас говорить о переносе преждевременно», – сказал Хачатурянц.