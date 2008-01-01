Хачатурянц: «Говорить о переносе реализации системы Fan ID на 2023 год преждевременно»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию о возможном переносе реализации системы Fan ID.

«На сегодняшний момент в законе установлен срок, что он должен начать действовать с 1 июня 2022 года. Но готовность применения закона будет уточняться в ближайшие месяцы. Это и создание платформы, и так далее.

Могут ли перенести реализацию на следующий год? Зависит от дорожной карты, которая будет озвучена в апреле. Сейчас говорить о переносе преждевременно», – сказал Хачатурянц.

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.

Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

Ее введение одобрила Госдума.

Хачатурянц: «Fan ID не уничтожит фанатское движение»

Хачатурянц останется главой судейского комитета РФС до конца сезона

Хачатурянц – о Fan ID: «РПЛ не может повлиять на принятие закона. Будем регулярно встречаться с болельщиками»