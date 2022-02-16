Хачатурянц: «Говорить о переносе реализации системы Fan ID на 2023 год преждевременно»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию о возможном переносе реализации системы Fan ID.
«На сегодняшний момент в законе установлен срок, что он должен начать действовать с 1 июня 2022 года. Но готовность применения закона будет уточняться в ближайшие месяцы. Это и создание платформы, и так далее.
Могут ли перенести реализацию на следующий год? Зависит от дорожной карты, которая будет озвучена в апреле. Сейчас говорить о переносе преждевременно», – сказал Хачатурянц.
- Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
- Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
- Ее введение одобрила Госдума.
Источник: «Чемпионат»