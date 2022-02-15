Полноценное введение Fan ID будет отложено из-за отсутствия документов и инфраструктуры (Иван Карпов)

Стали известны подробности введения Fan ID на матчах РПЛ.

«Полноценное введение системы действительно будет отложено. Вместо этого нас всех ждет тестовый вариант или «пилот». Причина – в отсутствии нормативных документов (кто, как, когда и почему может или не может попасть на футбол, например) и необходимой инфраструктуры на стадионах (СКУДы и прочее).

В РФС смирились с принятием закона и невозможностью его отмены. Это стало совершенно очевидно после интервью Дюкова, в котором президент РФС, по сути, принял удар на себя – обозначив неизбежность Fan ID.

Но это вовсе не значит, что система начнет работать уже со следующего сезона РПЛ. Как и обозначено выше, ее введут только после того, как все окончательно будет готово. До этого возможны тестовые варианты системы.

На той неделе в правительстве РФ прошло совещание по теме Fan ID. На нем было решено разработать возможность получения паспорта болельщика через портал Госуслуг. За это топил РФС. Курировать задачу поручено Минцифре.

Виды соревнований, где будет необходима корка фаната – будут определены проектом постановления правительства РФ в марте.

РФС категорически против запуска неработающей системы, что, похоже, находит отклик в сердцах членов правительства. Наверху понимают все риски и готовы пойти на уступки разумному давлению общества», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.

Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

Ее введение одобрила Госдума.

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