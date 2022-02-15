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  • Полноценное введение Fan ID будет отложено из-за отсутствия документов и инфраструктуры (Иван Карпов)

Полноценное введение Fan ID будет отложено из-за отсутствия документов и инфраструктуры (Иван Карпов)

15 февраля 2022, 10:34
7

Стали известны подробности введения Fan ID на матчах РПЛ.

«Полноценное введение системы действительно будет отложено. Вместо этого нас всех ждет тестовый вариант или «пилот». Причина – в отсутствии нормативных документов (кто, как, когда и почему может или не может попасть на футбол, например) и необходимой инфраструктуры на стадионах (СКУДы и прочее).

В РФС смирились с принятием закона и невозможностью его отмены. Это стало совершенно очевидно после интервью Дюкова, в котором президент РФС, по сути, принял удар на себя – обозначив неизбежность Fan ID.

Но это вовсе не значит, что система начнет работать уже со следующего сезона РПЛ. Как и обозначено выше, ее введут только после того, как все окончательно будет готово. До этого возможны тестовые варианты системы.

На той неделе в правительстве РФ прошло совещание по теме Fan ID. На нем было решено разработать возможность получения паспорта болельщика через портал Госуслуг. За это топил РФС. Курировать задачу поручено Минцифре.

Виды соревнований, где будет необходима корка фаната – будут определены проектом постановления правительства РФ в марте.

РФС категорически против запуска неработающей системы, что, похоже, находит отклик в сердцах членов правительства. Наверху понимают все риски и готовы пойти на уступки разумному давлению общества», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

  • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
  • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
  • Ее введение одобрила Госдума.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
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pele1981
1644914354
Просто нужно распилить 15 млрд рублей, вот и стараются чинуши!))
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paracetamol
1644926072
Надо отменять нахр. Пусть отвечают те, кто нарушает!
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JTherry
1644934773
"Причина – в отсутствии нормативных документов... и необходимой инфраструктуры на стадионах (СКУДы и прочее)..." похоже, Карп не знает толком, что такое СКУД - система контроля управления доступом, этой системой оборудованы все современные стадионы...
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Hektor 84
1644942865
Источник-дурик косящий под бомжа. Мало понимает вообще о чем рассуждает.
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