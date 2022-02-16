Главные новости дня. «ПСЖ» победил «Реал», Карраскаль вылетел на медосмотр для ЦСКА

Гол Мбаппе на последней минуте принес «ПСЖ» победу над «Реалом». «Ман Сити» разгромил «Спортинг».

«Краснодар» заставил защитника Корнюшина подписать пустой контракт задним числом. Новый договор зарегистрировали в РФС без ведома игрока (Иван Карпов).

«Не могу понять, как люди в таком состоянии берут анализы». Павлюченко заснял пьяных сотрудников медцентра, где делают ПЦР-тесты.

Пике повлиял на уход Месси из «Барсы». Он сказал Лапорте: «Без Лео мы решим проблему ФФП».

Карраскаль вылетел из Буэнос-Айреса в Мадрид, чтобы присоединиться к ЦСКА на сборах.

Орещук: «Бакаеву нужно немножко спуститься на землю. Он избалован финансами».

Агент Бакаева: «Орещуку нужно закрыть рот и задуматься, почему его маргинальное мнение никого не интересует».

Алберто: «Сбрею бороду, если «Зенит» выиграет Лигу Европы».

Вратарь «Балтики» Бориско может перейти в «Зенит». Осенью им интересовался «Спартак».

Брат Ваноли – о «Спартаке»: «Паоло сказал, что он словно в блендере».