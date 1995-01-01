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    Алберто: «Сбрею бороду, если «Зенит» выиграет Лигу Европы»

    Новичок «Зенита» Юри Алберто рассказал, на что готов пойти в случае победы петербургской команды в Лиге Европы.

    – Российский актер Михаил Боярский пообещал сбрить усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. А вы готовы расстаться с бородой?

    – Безусловно, я сбрею бороду, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. Уверен, что у нас есть все шансы.

    Мы хорошо готовы, будем бороться и сражаться, чтобы один человек остался без усов в конце сезона, а я – без бороды.

    • «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
    • Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

    Смотрите «Зенит» – «Бетис» и забирайте бесплатно фрибет 2000

    Алберто: «Хочу оставить след в истории «Зенита», как и Азмун»

    Алберто: «Хотел бы забить десять голов за «Зенит» до конца сезона»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии12
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      Рейтинг: +58546

      portero 51 минуту назад

      Ну давай дерзай, пока только на словах крутой...
      Я тоже выпью за победу, если это произойдет....

      1
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      Рейтинг: +6794

      Томик 55 минут назад

      Усы, бороду... Может задницу кто побрить пообещает? Англичане одного подозревали...

      1
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      Рейтинг: +756

      Дубина 1 час назад

      Мда уж,,,, Баклажаны точно с ума сошли,их нужно в вагон сажать и в дурдом вести усех)))))

      Миша с капитального перепоя усы сброет,Абелардо бороду,а Дзюба что?? У алипа мудя????

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +177

      Аден 1 час назад

      видимо кАЛберто никогда не сбрить бороду. бу-га-га

      2
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      Рейтинг: +3651

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Алберто: «Сбрею бороду и приклею усы Боярского, если «Зенит» выиграет Лигу Европы»

      2
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      Рейтинг: +479

      vsolon 2 часа назад

      ***.....дети малые.....лучше дай дзюбе в зад.......один раз не пи....да...рас

      2
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      Рейтинг: +38869

      Project Бабангида 2 часа назад

      Дзюба сбреет волосы на ладошках, если такое вдруг случится

      5
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      Рейтинг: +12164

      Fusballer 2 часа назад

      Вот это подвиг!

      3
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      Рейтинг: +23341

      bset 2 часа назад

      Зачем на радостях что-то сбривать? Вот сказали бы, что сбреют, если не выиграют, тогда появилась бы ответственность.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12874

      NewLife 2 часа назад

      Молодцы ! Надеюсь, этот интересный почин полоумных бомжей подхватит зюба и заявит о добровольной кастрации в случае победы))

      4
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      Рейтинг: +12164

      Fusballer > NewLife 2 часа назад

      Скорей всего выйдет ещё одно видео из раздевалки.

      4
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      Рейтинг: +15582

      Persona_non_Grata > Fusballer 1 час назад

      На этот раз с "Семенычем ( Semenycch ) " )))

      2
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