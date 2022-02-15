Алберто: «Сбрею бороду, если «Зенит» выиграет Лигу Европы»

Новичок «Зенита» Юри Алберто рассказал, на что готов пойти в случае победы петербургской команды в Лиге Европы.
– Российский актер Михаил Боярский пообещал сбрить усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. А вы готовы расстаться с бородой?
– Безусловно, я сбрею бороду, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. Уверен, что у нас есть все шансы.
Мы хорошо готовы, будем бороться и сражаться, чтобы один человек остался без усов в конце сезона, а я – без бороды.
Смотрите «Зенит» – «Бетис» и забирайте бесплатно фрибет 2000
Источник: «Спорт-Экспресс»