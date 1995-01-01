Боярский: «Сбрею усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы»

Артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал, на что готов пойти в случае победы петербургской команды в Лиге Европы.

– Вы считаете себя преданным фанатом «Зенита»?

– Конечно!

– Верите в победу «Зенита» против «Бетиса»?

– Да! Сбрею усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. Усы вырастут, а чемпионство – навсегда!

«Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.

Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

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