Боярский: «Сбрею усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы»

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    – Вы считаете себя преданным фанатом «Зенита»?

    – Конечно!

    – Верите в победу «Зенита» против «Бетиса»?

    – Да! Сбрею усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. Усы вырастут, а чемпионство – навсегда!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 22:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1141

      moskowcity-petrv 14 секунд назад

      И чё,сбреешь ты лобок свой,всем пофиг.что-нибудь масштабное сделай.а то заклинило всех побреюсь,покрашусь,отращу и тд..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12847

      NewLife 2 минуты назад

      Понимает, что риска никакого. Мог бы также безопасно сказать, что съест шляпу.

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      Рейтинг: +107

      Stavr007 7 минут назад

      помоему он уже обещал как то сбрить усы...

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      Рейтинг: +5839

      Ганнибал Лектор 11 минут назад

      Было бы очень любопытно, М.С. человек слова или трепло, как пес-депутат?

      1
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      Рейтинг: +1367

      Parham 19 минут назад

      Ещё один!!!

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