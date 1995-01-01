Боярский: «Сбрею усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы»

И чё,сбреешь ты лобок свой,всем пофиг.что-нибудь масштабное сделай.а то заклинило всех побреюсь,покрашусь,отращу и тд..
Артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал, на что готов пойти в случае победы петербургской команды в Лиге Европы.
– Вы считаете себя преданным фанатом «Зенита»?
– Конечно!
– Верите в победу «Зенита» против «Бетиса»?
– Да! Сбрею усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. Усы вырастут, а чемпионство – навсегда!
- «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
- Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.
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