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  • Агент Бакаева: «Орещуку нужно закрыть рот и задуматься, почему его маргинальное мнение никого не интересует»

Агент Бакаева: «Орещуку нужно закрыть рот и задуматься, почему его маргинальное мнение никого не интересует»

15 февраля 2022, 18:11
12

Герман Ткаченко, глава ProSports Management и представитель полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, отреагировал на заявление бывшего агента игрока Романа Орещука.

«Отец Бакаева Джабраил – нормальный современный отец, который желает только добра своим детям.

А Орещуку нужно просто закрыть рот и задуматься о другом: почему он находится на обочине бизнеса и его маргинальное мнение никого не интересует.

По этим оценкам видно, что он ничего не понимает в том, что происходит. Именно поэтому у него больше нет клиентов и бизнеса», – сказал Ткаченко.

  • Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом.
  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
  • Интерес к хавбеку проявляет «Краснодар».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (12)
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Томик
1644939476
Он же не мог так сказать. Видимо с его агентского языка не так перевели просто.
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portero
1644942318
Разборки кто круче у кого толще, крыша солиднее....
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pele1981
1644942842
Публичные разборки агентов - это новый Дом-2)))
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Skull_Boy
1644943058
Так Орещук прав, толку от него нет, а ЗП, как у игрока Арсенала Одегарда, и реально наши горе футболисты с ценой и качеством в районе 1 000 000 не стоят
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Hektor 84
1644944961
Агенты зло!
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Вомбат
1644945485
А какое нам дело до дрязг между каким-то там агентами? Грязное белье звездных футболистов все спортивные СМИ вываливают, и хотя это тоже неэтично, мы к этому уже привыкли. Но когда вы на свой вроде бы футбольный сайт вываливаете грязное белье никому не интересных бизнесменов, это уже перебор!
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