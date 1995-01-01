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    Агент Бакаева: «Орещуку нужно закрыть рот и задуматься, почему его маргинальное мнение никого не интересует»

    Герман Ткаченко, глава ProSports Management и представитель полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, отреагировал на заявление бывшего агента игрока Романа Орещука.

    «Отец Бакаева Джабраил – нормальный современный отец, который желает только добра своим детям.

    А Орещуку нужно просто закрыть рот и задуматься о другом: почему он находится на обочине бизнеса и его маргинальное мнение никого не интересует.

    По этим оценкам видно, что он ничего не понимает в том, что происходит. Именно поэтому у него больше нет клиентов и бизнеса», – сказал Ткаченко.

    • Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
    • Интерес к хавбеку проявляет «Краснодар».

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    Орещук: «Бакаеву нужно немножко спуститься на землю. Он избалован финансами»

    «Краснодар» хочет бесплатно подписать Бакаева летом

    Джикия – о контракте Бакаева: «Хочу, чтобы он остался в «Спартаке». Очень хороший футболист»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:11
    Комментарии16
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      Рейтинг: +11164

      Вомбат 21 минуту назад

      А какое нам дело до дрязг между каким-то там агентами? Грязное белье звездных футболистов все спортивные СМИ вываливают, и хотя это тоже неэтично, мы к этому уже привыкли. Но когда вы на свой вроде бы футбольный сайт вываливаете грязное белье никому не интересных бизнесменов, это уже перебор!

      0
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      Рейтинг: +14415

      Hektor 84 30 минут назад

      Агенты зло!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13377

      Skull_Boy 1 час назад

      Так Орещук прав, толку от него нет, а ЗП, как у игрока Арсенала Одегарда, и реально наши горе футболисты с ценой и качеством в районе 1 000 000 не стоят

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      pele1981 1 час назад

      Публичные разборки агентов - это новый Дом-2)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58596

      portero 1 час назад

      Разборки кто круче у кого толще, крыша солиднее....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6801

      Томик 2 часа назад

      Он же не мог так сказать. Видимо с его агентского языка не так перевели просто.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3793

      tarasofka 2 часа назад

      грызутся гейские свиньи))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4276

      mopecekca > tarasofka 2 часа назад

      а ты все наши ветки обнюхал, защеканец)

      7
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      Рейтинг: -67

      Спатрач -100% > mopecekca 2 часа назад

      Молодец брат. Все они суки гнилые.

      7
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      Рейтинг: +6486

      R_a_i_n > tarasofka 1 час назад

      Чудовище заднеприводное. Как там твой анал после дня святого Фафлентина?? Позвони Зюбе, он добавит.

      4
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      Рейтинг: +6486

      R_a_i_n > Спатрач -100% 1 час назад

      не все

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +15596

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 1 час назад

      Он к 17 - му готовится , разминается . )))

      3
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      Рейтинг: +6486

      R_a_i_n > Persona_non_Grata 1 час назад

      там уже размято все, привод-то задний

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3793

      tarasofka > R_a_i_n 1 час назад

      сколько тарасофских геюг сбежалось на ветку - умора! визжите дальше, только не забывайте друг дружку в попы любить, как у вас в тарасятнике заведено. гы-гы!

      3
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      Рейтинг: +6486

      R_a_i_n > tarasofka 1 час назад

      Тебе после 14 числа много зведеть запрещено. Манжеты тебе сорвали, обосраться можешь. Ипальник так-что закрой и звездуй на ветку бомжеприводных.

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      Рейтинг: +15596

      Persona_non_Grata > tarasofka 1 час назад

      Поторопись , палковводец заскучал )))

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