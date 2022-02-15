Агент Бакаева: «Орещуку нужно закрыть рот и задуматься, почему его маргинальное мнение никого не интересует»

Герман Ткаченко, глава ProSports Management и представитель полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, отреагировал на заявление бывшего агента игрока Романа Орещука.
«Отец Бакаева Джабраил – нормальный современный отец, который желает только добра своим детям.
А Орещуку нужно просто закрыть рот и задуматься о другом: почему он находится на обочине бизнеса и его маргинальное мнение никого не интересует.
По этим оценкам видно, что он ничего не понимает в том, что происходит. Именно поэтому у него больше нет клиентов и бизнеса», – сказал Ткаченко.
- Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
- Интерес к хавбеку проявляет «Краснодар».
Источник: «Чемпионат»