Агент Бакаева: «Орещуку нужно закрыть рот и задуматься, почему его маргинальное мнение никого не интересует»

Герман Ткаченко, глава ProSports Management и представитель полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, отреагировал на заявление бывшего агента игрока Романа Орещука.

«Отец Бакаева Джабраил – нормальный современный отец, который желает только добра своим детям.

А Орещуку нужно просто закрыть рот и задуматься о другом: почему он находится на обочине бизнеса и его маргинальное мнение никого не интересует.

По этим оценкам видно, что он ничего не понимает в том, что происходит. Именно поэтому у него больше нет клиентов и бизнеса», – сказал Ткаченко.

Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 23 матчах.

Интерес к хавбеку проявляет «Краснодар».

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