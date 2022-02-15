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  • Орещук: «Бакаеву нужно немножко спуститься на землю. Он избалован финансами»

Орещук: «Бакаеву нужно немножко спуститься на землю. Он избалован финансами»

15 февраля 2022, 17:15
15

Бывший спортивный директор «Динамо», футбольный агент Роман Орещук рассказал о конфликте с полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.

– Из-за чего прошeл разлад с Бакаевым?

– Папа захотел порулить. Решил, что его сын уже вырос, что агенты ему не нужны. Когда футболиста из академии выгоняли – агенты нужны были. Когда в сборной проблемы были – агенты нужны были. Когда в «Спартаке» не играл и нужно было найти аренду – агенты нужны были. Как только заиграл – мы сами.

Когда футболист звонил, по три-четыре часа в уши жужжал, что не так тренируют, не такие упражнения, не на той позиции играет, ты должен выслушать и свои аргументы привести. Я разговаривал с Зелимханом, наверное, больше, чем со своей семьей. Мне жена постоянно говорила: «Ты когда наговоришься-то? Детьми займись».

Я постоянно разговаривал. И в один прекрасный момент мне говорят: «Мы сами». Вопросов нет. Вы знаете, сколько он агентов уже поменял за три года? Агентство Германа Ткаченко, Трабукки, агентство Цорна, Алан Агузаров. Еще и папа агентом был у него одно время.

– Он искал проблему в себе?

– Нет. Ему все время кажется, что он всегда прав. Где-то я его поддерживал. Не скажешь же: «Нет, ты дурак». Ты должен его выслушать. Агент – это свободные уши.

Я занимался им 2,5 года. Сделал ему контракт с adidas. Контракт очень достойный был – так он хоть бы носки подарил с этого контракта! Но вообще ноль внимания, как будто так и должно быть: «Я – король, это все мое».

Бог ему судья! Об этом человеке сейчас я не хочу ничего слышать. Самое интересное: он всем говорит, что он меня поблагодарил, со мной поговорил. Хотя на самом деле просто меня отрезал. А всем рассказывает, что он такой честный и порядочный. Я не обижен, но это неправильно.

– Бакаев – сильный футболист?

– Был, да.

– Почему?

Пока не был избалован финансами – был сильный. Сейчас то, что я слышу, сколько он хочет, учитывая то, как он играет... Не та цена за такого футболиста. Я думаю, нужно немножко спуститься на землю ему.

– Никак не связываете его спад с тем, что он болел короной?

– Ты или умеешь играть, или не умеешь. А когда ты говоришь, что Промес – это не уровень, а сам бегаешь и постоянно руками машешь... При чем здесь корона?

Если честно, я был очень удивлен и поражен. Всегда считал, что на Кавказе для мужчин рукопожатие значит даже больше, чем проставленная подпись. И когда ты договариваешься, а в итоге тебя отшивают, когда дела пошли в гору...

Я говорю правду. Если есть ему что-то сказать – пусть придет и скажет. Я с ним готов поговорить глаза в глаза.

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Источник: ютуб-канал «oSporte TV»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (15)
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Project Бабангида
1644936174
с начало с гор спустили, потом на землю. поэтапное схождение )
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Fusballer
1644936655
В РПЛ таких много, избалованных. Не Бакаевым единым.
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ywell
1644936692
Если делаете ставки pro100bets.ru
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alefreddy
1644939558
получается звездный игрок но хуже играет чем в первом сезоне после аренды
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Томик
1644939939
"Немножко"? Во вторую лигу надо спуститься и освободить незаконно экспроприированный номер 10. Позорище какое-то.
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portero
1644942225
Ну такие советы 90% нашим игрокам можно давать...
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FCSpartakM
1644944620
Я занимался им 2,5 года. Сделал ему контракт с adidas. Контракт очень достойный был – так он хоть бы носки подарил с этого контракта! Но вообще ноль внимания, как будто так и должно быть: «Я – король, это все мое». Ты что за бесплатно работал? Какая разница какой Бакаев - он для тебя доход. Отняли от сиськи денежной так разнылся
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Hektor 84
1644944673
В чем то согласен , в чем то нет. С чего он решил что во всем нужен агент? Играть в сборной, в хорошем клубе, на своей позиции. Для этого не нужен агент. Чтоб это всё было надо просто уметь играть в футбол и талант. И играть хорошо в каждой игре, отдаваться на тренировках. А не писдаболить в каждом интервью какой он недо оцененный и что может играть лучше Промеса. Кстати ни одной игры с участием Бакаева за всю его карьеру не увидел, где он сыграл лучше и сильнее Промеса.
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JTherry
1644946646
бывший агент прав, что неплохо бы Бакаеву "спуститься на землю", ему до "звезды" еще вждобывать и вджобывать... а то не заметит, как просрет свой талант за выбиванием повышения ЗП... игрой доказывать надо, на поле чаще появляться в основе, голами радовать болельщиков...
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zigbert
1644948139
Будет жаль если Бакаев покинет Спартак. Футболист безусловно одаренный но на первом месте у него стоит повышение зарплаты а вот игра отходит на второй план. Лучше бы было все наоборот.
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