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    Орещук: «Бакаеву нужно немножко спуститься на землю. Он избалован финансами»

    Бывший спортивный директор «Динамо», футбольный агент Роман Орещук рассказал о конфликте с полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.

    – Из-за чего прошeл разлад с Бакаевым?

    – Папа захотел порулить. Решил, что его сын уже вырос, что агенты ему не нужны. Когда футболиста из академии выгоняли – агенты нужны были. Когда в сборной проблемы были – агенты нужны были. Когда в «Спартаке» не играл и нужно было найти аренду – агенты нужны были. Как только заиграл – мы сами.

    Когда футболист звонил, по три-четыре часа в уши жужжал, что не так тренируют, не такие упражнения, не на той позиции играет, ты должен выслушать и свои аргументы привести. Я разговаривал с Зелимханом, наверное, больше, чем со своей семьей. Мне жена постоянно говорила: «Ты когда наговоришься-то? Детьми займись».

    Я постоянно разговаривал. И в один прекрасный момент мне говорят: «Мы сами». Вопросов нет. Вы знаете, сколько он агентов уже поменял за три года? Агентство Германа Ткаченко, Трабукки, агентство Цорна, Алан Агузаров. Еще и папа агентом был у него одно время.

    – Он искал проблему в себе?

    – Нет. Ему все время кажется, что он всегда прав. Где-то я его поддерживал. Не скажешь же: «Нет, ты дурак». Ты должен его выслушать. Агент – это свободные уши.

    Я занимался им 2,5 года. Сделал ему контракт с adidas. Контракт очень достойный был – так он хоть бы носки подарил с этого контракта! Но вообще ноль внимания, как будто так и должно быть: «Я – король, это все мое».

    Бог ему судья! Об этом человеке сейчас я не хочу ничего слышать. Самое интересное: он всем говорит, что он меня поблагодарил, со мной поговорил. Хотя на самом деле просто меня отрезал. А всем рассказывает, что он такой честный и порядочный. Я не обижен, но это неправильно.

    – Бакаев – сильный футболист?

    – Был, да.

    – Почему?

    Пока не был избалован финансами – был сильный. Сейчас то, что я слышу, сколько он хочет, учитывая то, как он играет... Не та цена за такого футболиста. Я думаю, нужно немножко спуститься на землю ему.

    – Никак не связываете его спад с тем, что он болел короной?

    – Ты или умеешь играть, или не умеешь. А когда ты говоришь, что Промес – это не уровень, а сам бегаешь и постоянно руками машешь... При чем здесь корона?

    Если честно, я был очень удивлен и поражен. Всегда считал, что на Кавказе для мужчин рукопожатие значит даже больше, чем проставленная подпись. И когда ты договариваешься, а в итоге тебя отшивают, когда дела пошли в гору...

    Я говорю правду. Если есть ему что-то сказать – пусть придет и скажет. Я с ним готов поговорить глаза в глаза.

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    Источник: ютуб-канал «oSporte TV»

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