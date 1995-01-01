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    «Не могу понять, как люди в таком состоянии берут анализы». Павлюченко заснял пьяных сотрудников медцентра, где делают ПЦР-тесты

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал об инциденте в медицинской клинике.

    Сегодня футболист «Знамени» опубликовал в инстаграме видео, на котором видно, что медсестра и еще один сотрудник медицинского центра, где делают ПЦР-тесты, находятся в нетрезвом состоянии на рабочем месте.

    «Пока я еще не предпринимал никакие меры, но собираюсь обратиться по этому вопросу куда следует. Так нельзя работать. То, что я увидел сегодня – это шок, пока ничего не понимаю.

    Я не любитель выкладывать такие видео. Может, люди сейчас подумают, что я сплавил доктора, но я просто выложил видео, потому что надо с такими ситуациями бороться. Просто не могу понять, как люди в таком состоянии берут анализы.

    Если кто-то придет позже и сдаст кровь из вены, эта медсестра причинит вред. Может, она и отойдет чуть-чуть через час, но все равно будет пьяной», – сказал Павлюченко.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +830

      Лфшт 8 минут назад

      Ну ты бы поработать 2 года 24/7 и понял бы тогда как это

      0
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      Рейтинг: +6486

      R_a_i_n > Лфшт 22 секунды назад

      Как это??? Расскажи. А потом я расскажу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7366

      mihail200606 15 минут назад

      Да пцр несложный тест, можно и пьяным сделать)) в нос несложно попасть...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11164

      Вомбат 20 минут назад

      У них сейчас такая жизнь, Роман, что или в петлю или нажраться. Третьго не дано!

      4
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