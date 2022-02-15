«Не могу понять, как люди в таком состоянии берут анализы». Павлюченко заснял пьяных сотрудников медцентра, где делают ПЦР-тесты

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал об инциденте в медицинской клинике.

Сегодня футболист «Знамени» опубликовал в инстаграме видео, на котором видно, что медсестра и еще один сотрудник медицинского центра, где делают ПЦР-тесты, находятся в нетрезвом состоянии на рабочем месте.

«Пока я еще не предпринимал никакие меры, но собираюсь обратиться по этому вопросу куда следует. Так нельзя работать. То, что я увидел сегодня – это шок, пока ничего не понимаю.

Я не любитель выкладывать такие видео. Может, люди сейчас подумают, что я сплавил доктора, но я просто выложил видео, потому что надо с такими ситуациями бороться. Просто не могу понять, как люди в таком состоянии берут анализы.

Если кто-то придет позже и сдаст кровь из вены, эта медсестра причинит вред. Может, она и отойдет чуть-чуть через час, но все равно будет пьяной», – сказал Павлюченко.

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