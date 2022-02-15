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  • «Не могу понять, как люди в таком состоянии берут анализы». Павлюченко заснял пьяных сотрудников медцентра, где делают ПЦР-тесты

«Не могу понять, как люди в таком состоянии берут анализы». Павлюченко заснял пьяных сотрудников медцентра, где делают ПЦР-тесты

15 февраля 2022, 20:17
35

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал об инциденте в медицинской клинике.

Сегодня футболист «Знамени» опубликовал в инстаграме видео, на котором видно, что медсестра и еще один сотрудник медицинского центра, где делают ПЦР-тесты, находятся в нетрезвом состоянии на рабочем месте.

«Пока я еще не предпринимал никакие меры, но собираюсь обратиться по этому вопросу куда следует. Так нельзя работать. То, что я увидел сегодня – это шок, пока ничего не понимаю.

Я не любитель выкладывать такие видео. Может, люди сейчас подумают, что я сплавил доктора, но я просто выложил видео, потому что надо с такими ситуациями бороться. Просто не могу понять, как люди в таком состоянии берут анализы.

Если кто-то придет позже и сдаст кровь из вены, эта медсестра причинит вред. Может, она и отойдет чуть-чуть через час, но все равно будет пьяной», – сказал Павлюченко.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия Павлюченко Роман
Комментарии (35)
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Вомбат
1644945549
У них сейчас такая жизнь, Роман, что или в петлю или нажраться. Третьго не дано!
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mihail200606
1644945870
Да пцр несложный тест, можно и пьяным сделать)) в нос несложно попасть...
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Лфшт
1644946283
Ну ты бы поработать 2 года 24/7 и понял бы тогда как это
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САДЫЧОК
1644946795
Что же ты , Павлюченко на медсестру тянешь-посмотри , сколько вокруг негодяев чиновников ! Что же ты молчишь ?!
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ArReal
1644950115
Не ожидала от Романа такой двуличности....Помню как он забивал на Евро в 2008 и кто-то снял на улице его выпившего папу и выложил в интернет ...так Роман потом тогда возмущался и хотел найти того , кто выложил...и что в итоге - прошли годы и он сам выкладывает медсестру....Видимо бревно в своем глазу труднее разглядеть , чем соринку в чужом...
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Persona_non_Grata
1644950459
Не могу понять , КАК люди получая ТАКИЕ деньжищи могут так ужасно играть , как наши футболисты ((( !!! И на это смотрит ВСЯ страна из года в год ((( !!!
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Soccerdealer63
1644950710
Роиа, ты не туда полез "за правлой"))) Умишка тебе всегда, в общем-то, не хватало. Слышал : "мастерствоне пропьёшь"? Вот, о футболистах-бухариках, которые иногда В ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЧАХ ПЬЯНЫМИЧУДЕСА ТВОРИЛИ, ты помалкиваешь (Бест, Гаскойн... не говоря уже про наших "звёзд" на излёте карьеры в низших лигах). А чё к медикам нищим до ...е пал ся?
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Plyash
1644950750
Вот тут медсестра и говорит Павлюченке - "Рома,я то завтра трезвая буду,а у тебя ноги кривые..." Мораль той басни такова - алкоголь улетучится,а ноги останутся...Эх,Ромка...
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mihail200606
1644955516
Снимать то там, наверное, нельзя... Насколько я знаю, в медучреждениях...
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Hektor 84
1645025682
Ох Ромка прокатись по глубинке по районным клиникам. Там столько всего наснимаешь и такого насмотришься. На многосерийный фильм наснимаешь.))) И бухие врачи и медсестры сестры это только цветочки.
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