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    Лига чемпионов. «Ман Сити» разгромил «Спортинг» на выезде – 5:0

    «Манчестер Сити» победил «Спортинг» в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Команда Хосепа Гвардиолы забила пять безответных мячей. Дубль оформил полузащитник Бернарду Силва.

    Ответный матч состоится 9 марта в Манчестере.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия) – 0:5 (0:4)

    Голы: 0:1 – Марез, 7; 0:2 – Силва, 17; 0:3 – Фоден, 32; 0:4 – Силва, 44; 0:5 – Стерлинг, 58.

    Результаты Лиги чемпионов

    Календарь Лиги чемпионов

    «Манчестер Сити» ведет у «Спортинга» 4:0 после первого тайма

    Тренер «Спортинга»: «Гвардиола – лучший тренер в современном футболе. Образец для коллег»

    Канселу: «Ман Сити» способен выиграть Лигу чемпионов, но не обязан»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13952

      житель СПб 34 минуты назад

      Браво МанСити! Поздравляю! Голы - один другого красивее. Вот он - класс. Но дальше - будет сложнее.

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      Рейтинг: +432

      Demgel 49 минут назад

      Все конечно здорово,но увидим команду с грандами Европы.

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