Лига чемпионов. «Ман Сити» разгромил «Спортинг» на выезде – 5:0

Браво МанСити! Поздравляю! Голы - один другого красивее. Вот он - класс. Но дальше - будет сложнее.
«Манчестер Сити» победил «Спортинг» в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Команда Хосепа Гвардиолы забила пять безответных мячей. Дубль оформил полузащитник Бернарду Силва.
Ответный матч состоится 9 марта в Манчестере.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия) – 0:5 (0:4)
Голы: 0:1 – Марез, 7; 0:2 – Силва, 17; 0:3 – Фоден, 32; 0:4 – Силва, 44; 0:5 – Стерлинг, 58.
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