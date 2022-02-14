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    Глава департамента судейства РФС Перейра выступил против использования полиграфа для проверки арбитров

    Глава департамента судейства РФС Витор Перейра рассказал о своем отношении к практике проверки арбитров с помощью полиграфа.

    – Полиграф становится все более распространенной историей в российском футболе. Какая ваша позиция по этому вопросу? Должен ли он иметь решающее значение в вопросе отстранения арбитров?

    – Если мы говорим о таких вещах, то это плохой сигнал для футбола и для страны. В первую очередь, мы должны быть уверены друг в друге, поэтому я с подобным не согласен.

    Я не хочу скандалов для судей, не хочу спорных ситуаций. Я не думаю, что нам это необходимо. Мое желание – чтобы за тот период, что я здесь провожу, такого не происходило.

    Судьи работают хорошо, все происходит честно и прозрачно, в итоге все счастливы и довольны.

    Надо понимать, что ошибки происходят везде, не только в футболе. Ошибаются и люди других профессий. Здесь важно верить в сам процесс. Я хочу верить, что за мое время здесь я не столкнусь с этим.

    – Можно сказать, что после ухода Хачатурянца этот метод проверки судей полностью исчезнет?

    - В разные периоды люди ищут разные решения, которые будут максимально эффективны в этот конкретный момент. Видимо, тогда нужно было такое решение.

    Повторюсь, мое желание, чтобы подобные инструменты нам не понадобилось, пока я нахожусь здесь. Если все будут вести себя хорошо, то проблем не будет.

    – Вы все время говорите: «если все будет хорошо». А если будет плохо и судья допустит очевидную ошибку, вы готовы отправить его на полиграф?

    – Я не полицейский, я отвечаю за работу с арбитрами. Если происходит что-то незаконное, есть те, кто проводит расследование, а я являюсь экспертом по судьям.

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    Источник: Sport24

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    14.02.2022 23:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15529

      paracetamol 31 минуту назад

      Правильно, РФС не ФСБ!

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