Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Слуцкий: «Хвичу беспокоит колено, эту травму нельзя вылечить в секунду»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о травме полузащитника Хвичи Кварацхелии.

    «Его беспокоит колено, из-за которого он тоже только вторую контрольную игру проводит. Это тот вид травмы, которые перманентны. Ее невозможно просто взять и вылечить в секунду.

    Очень многие футболисты на протяжении всей своей карьеры играют с болью и имеют проблемные суставы или связки. Здесь Кваре нужно научиться находиться в этом дискомфорте», – сказал Слуцкий.

    • В этом сезоне Хвича забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 17 матчах.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

    Яровинский: «Летом Хвичей интересовался топ-клуб Бундеслиги и два топа из АПЛ»

    Яровинский: «Ни летом, ни зимой предложений по Хвиче не было. Только одна бумага об интересе»

    Хвича – лучший футболист Грузии в 2021 году

    Источник: сайт «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94033
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru