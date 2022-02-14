Слуцкий: «Хвичу беспокоит колено, эту травму нельзя вылечить в секунду»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о травме полузащитника Хвичи Кварацхелии.
«Его беспокоит колено, из-за которого он тоже только вторую контрольную игру проводит. Это тот вид травмы, которые перманентны. Ее невозможно просто взять и вылечить в секунду.
Очень многие футболисты на протяжении всей своей карьеры играют с болью и имеют проблемные суставы или связки. Здесь Кваре нужно научиться находиться в этом дискомфорте», – сказал Слуцкий.
- В этом сезоне Хвича забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 17 матчах.
- Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.
Источник: сайт «Рубина»