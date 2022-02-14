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  • Слуцкий: «Хвичу беспокоит колено, эту травму нельзя вылечить в секунду»

Слуцкий: «Хвичу беспокоит колено, эту травму нельзя вылечить в секунду»

14 февраля 2022, 20:31
5

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о травме полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Его беспокоит колено, из-за которого он тоже только вторую контрольную игру проводит. Это тот вид травмы, которые перманентны. Ее невозможно просто взять и вылечить в секунду.

Очень многие футболисты на протяжении всей своей карьеры играют с болью и имеют проблемные суставы или связки. Здесь Кваре нужно научиться находиться в этом дискомфорте», – сказал Слуцкий.

  • В этом сезоне Хвича забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 17 матчах.
  • Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

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Источник: сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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portero
1644864129
а медики что говорят или там полные дебилы???? не тренеру решать как лечить!!!
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Spinorr
1644865739
Зачем же так, разве это не коммерческая тайна или персональные данные? И вот так, одной фразой, понизить трансферную стоимость Квары?
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житель СПб
1644867247
Вот после такого интервью стоимость игрока снижается раза в 2! Не исключено. что именно для этого Слуцким это и было сделано. Теперь точно никуда не денется...
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paracetamol
1644875057
Продавать его надо было вовремя, когда хоть что-то давали! Игрок одноплановый и его давно все раскусили.
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