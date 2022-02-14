Слуцкий: «Хвичу беспокоит колено, эту травму нельзя вылечить в секунду»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о травме полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Его беспокоит колено, из-за которого он тоже только вторую контрольную игру проводит. Это тот вид травмы, которые перманентны. Ее невозможно просто взять и вылечить в секунду.

Очень многие футболисты на протяжении всей своей карьеры играют с болью и имеют проблемные суставы или связки. Здесь Кваре нужно научиться находиться в этом дискомфорте», – сказал Слуцкий.