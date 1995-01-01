Слуцкий: «Хвичу беспокоит колено, эту травму нельзя вылечить в секунду»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о травме полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Его беспокоит колено, из-за которого он тоже только вторую контрольную игру проводит. Это тот вид травмы, которые перманентны. Ее невозможно просто взять и вылечить в секунду.

Очень многие футболисты на протяжении всей своей карьеры играют с болью и имеют проблемные суставы или связки. Здесь Кваре нужно научиться находиться в этом дискомфорте», – сказал Слуцкий.

В этом сезоне Хвича забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 17 матчах.

Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

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