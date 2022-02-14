Защитник «Крыльев» Божин: «Сергееву подошeл бы мадридский «Атлетико»

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин поделился мнением о форварде Иване Сергееве, который этой зимой перешел из самарского клуба в «Зенит».
– В чем уникальность Сергеева?
– Голевое чутьe, открывания. Но я думаю, в «Зенит» его позвали не только из-за голов. Ваня ещe и много черновой работы проделывает – в прессинг идeт.
По себе знаю: если нападающий не атакует защитника, из обороны легче выйти. А Сергеев – прессингует и сокращает соперникам время на раздумья.
«Зенит» стремится накрывать противника на чужой половине, поэтому такой форвард ему должен пригодиться.
– Иван советовался насчeт «Зенита»?
– Нет. О его трансфере я узнал из интернета. Прочитал новость: «Сергеев перешeл в «Зенит». Написал ему: «Поздравляю».
– Даже от друга он держал переговоры в секрете?
– Я тоже удивился. Возможно, его просили не говорить никому. Я не лез ему в душу.
– Не пропадeт он там, как многие русские таланты?
– Время покажет. Но при его качествах – не должен. Ему ещe «Атлетико» Мадрид подошeл бы, где надо много бегать, прессинговать. К нему по пробегу никогда вопросов не было. Плюс забивает – что ещe нужно от нападающего?
- Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
- Сумма трансфера – 2,15 миллиона евро.