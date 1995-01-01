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    Защитник «Крыльев» Божин: «Сергееву подошeл бы мадридский «Атлетико»

    Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин поделился мнением о форварде Иване Сергееве, который этой зимой перешел из самарского клуба в «Зенит».

    – В чем уникальность Сергеева?

    – Голевое чутьe, открывания. Но я думаю, в «Зенит» его позвали не только из-за голов. Ваня ещe и много черновой работы проделывает – в прессинг идeт.

    По себе знаю: если нападающий не атакует защитника, из обороны легче выйти. А Сергеев – прессингует и сокращает соперникам время на раздумья.

    «Зенит» стремится накрывать противника на чужой половине, поэтому такой форвард ему должен пригодиться.

    – Иван советовался насчeт «Зенита»?

    – Нет. О его трансфере я узнал из интернета. Прочитал новость: «Сергеев перешeл в «Зенит». Написал ему: «Поздравляю».

    – Даже от друга он держал переговоры в секрете?

    – Я тоже удивился. Возможно, его просили не говорить никому. Я не лез ему в душу.

    – Не пропадeт он там, как многие русские таланты?

    – Время покажет. Но при его качествах – не должен. Ему ещe «Атлетико» Мадрид подошeл бы, где надо много бегать, прессинговать. К нему по пробегу никогда вопросов не было. Плюс забивает – что ещe нужно от нападающего?

    • Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
    • Сумма трансфера – 2,15 миллиона евро.

    Онопко посетил сбор «Зенита» в Португалии, поговорив с Дзюбой, Сергеевым и Адамовым

    Сергеев: «Сразу видно, что «Зенит» большой клуб. Все на высшем уровне»

    Чернов: «С бразильцами в «Зените» Сергееву ничего не надо делать, чтобы забить»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9513

      Alekxei Z. 45 минут назад

      А Божину наверно Бавария подошла бы , там Зуля никакой.
      Возможен вариант с Петросян-шоу , язык без костей !

      1
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      Рейтинг: +350

      3meeeD 48 минут назад

      А кокорину Реал
      Что за чушь несут все.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3637

      Черкизовский Кот > 3meeeD 22 минуты назад

      В Испании, наверное, каждый пятый клуб - "Реал". Глядишь, в низших лигах Испании он и нашёл бы клуб своего уровня.

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