Защитник «Крыльев» Божин: «Сергееву подошeл бы мадридский «Атлетико»

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин поделился мнением о форварде Иване Сергееве, который этой зимой перешел из самарского клуба в «Зенит».

– В чем уникальность Сергеева?

– Голевое чутьe, открывания. Но я думаю, в «Зенит» его позвали не только из-за голов. Ваня ещe и много черновой работы проделывает – в прессинг идeт.

По себе знаю: если нападающий не атакует защитника, из обороны легче выйти. А Сергеев – прессингует и сокращает соперникам время на раздумья.

«Зенит» стремится накрывать противника на чужой половине, поэтому такой форвард ему должен пригодиться.

– Иван советовался насчeт «Зенита»?

– Нет. О его трансфере я узнал из интернета. Прочитал новость: «Сергеев перешeл в «Зенит». Написал ему: «Поздравляю».

– Даже от друга он держал переговоры в секрете?

– Я тоже удивился. Возможно, его просили не говорить никому. Я не лез ему в душу.

– Не пропадeт он там, как многие русские таланты?

– Время покажет. Но при его качествах – не должен. Ему ещe «Атлетико» Мадрид подошeл бы, где надо много бегать, прессинговать. К нему по пробегу никогда вопросов не было. Плюс забивает – что ещe нужно от нападающего?