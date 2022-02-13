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    Ловрен выбыл из-за повреждения связок голеностопа, сроки восстановления неизвестны

    «Зенит» охарактеризовал травму защитника Деяна Ловрена. Очевидно, хорват не сыграет в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (17 февраля).

    «По результатам обследования у игрока выявлено повреждение связок голеностопа. Точные сроки восстановления станут известны в ближайшие дни», – написал «Зенит».

    • Ловрен травмировался в товарищеском матче против «Копенгагена» (1:1).
    • 32-летний хорват стоит 7 миллионов евро.
    • В текущем еврокубковом сезоне он провел 4 матча.

    Семак: «Степень повреждения Ловрена пока непонятна»

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +58403

      portero 3 минуты назад

      Так болельщики Зенитане хотели его видеть, что он ушёл на больняк...
      Поглядим кто на замену придёт.

      0
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      Рейтинг: +1255

      Форвард 79 26 минут назад

      Скорейшего восстановления Ловрену!

      1
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      Рейтинг: +10928

      playsh 34 минуты назад

      Потеря значимая,однако...Будет причина,на которую Семак после игры с Бетисом кивнёт,да наверняка ещё парочка найдётся.

      0
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      Рейтинг: +58403

      portero > playsh 2 минуты назад

      Если голов не забьют, то смысл на отсуствие Ловрена пенять?
      Вот если пропустят больше чем забьют...

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