Ловрен выбыл из-за повреждения связок голеностопа, сроки восстановления неизвестны

Так болельщики Зенитане хотели его видеть, что он ушёл на больняк...
Поглядим кто на замену придёт.
«Зенит» охарактеризовал травму защитника Деяна Ловрена. Очевидно, хорват не сыграет в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (17 февраля).
«По результатам обследования у игрока выявлено повреждение связок голеностопа. Точные сроки восстановления станут известны в ближайшие дни», – написал «Зенит».
- Ловрен травмировался в товарищеском матче против «Копенгагена» (1:1).
- 32-летний хорват стоит 7 миллионов евро.
- В текущем еврокубковом сезоне он провел 4 матча.
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