Ловрен выбыл из-за повреждения связок голеностопа, сроки восстановления неизвестны

«Зенит» охарактеризовал травму защитника Деяна Ловрена. Очевидно, хорват не сыграет в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (17 февраля).

«По результатам обследования у игрока выявлено повреждение связок голеностопа. Точные сроки восстановления станут известны в ближайшие дни», – написал «Зенит».