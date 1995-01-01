Гайч – о потенциальном новичке ЦСКА Карраскале: «Может делать разницу»

Нападающий «Уэски» Адольфо Гайч охарактеризовал возможного новичка ЦСКА Хорхе Карраскаля. Он выступает за «Ривер Плейт».

«При хорошей адаптации и без форсирования подготовки Карраскаль может сделать разницу в ЦСКА. Те, кто выделяются своей игрой в Южной Америке, могут преуспеть в России», – цитирует Гайча телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе» со ссылкой на ESPN.

Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.

В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.

Гайч принадлежит ЦСКА.

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